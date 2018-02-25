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Судьба ABLV Bank, который испытывает трудности, безразлична 50,1% жителей Латвии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром социологических исследований SKDS.

Руководитель SKDS Арнис Кактиньш опубликовал в твиттере данные опроса, который проводился 19-22 февраля. На вопрос о том, в какой мере их беспокоит то, что происходит с ABLV Bank, ответили 1000 человек в возрасте от 18 до 74 лет.

Более или менее обеспокоены ситуацией с ABLV Bank 37,5% опрошенных, а не могли дать конкретного ответа 12,4%. В свою очередь 50,1% опрошенных заявили, что судьба ABLV Bank им безразлична.

Как сообщалось, Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) в ночь на субботу, 24 февраля постановила, что в ABLV Bank наступила недоступность вкладов.

Совет FKTK с учетом того, что Европейский центральный банк не распорядился об отмене установленных для банка ограничений на платежи, принял решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка. Недоступность вкладов наступает, когда FKTK констатирует, что банк не в состоянии выплатить своим клиентам имеющиеся на их счетах средства, т.е. вклады.

Как пояснил руководитель комиссии Петерс Путниньш, такой порядок предусмотрен единым надзорным механизмом Европейского банковского союза.

"Банку не удалось в установленный срок выполнить поставленные ЕЦБ задачи, чтобы отменить введенные 18 февраля ограничения на платежи. Учитывая эти обстоятельства, FKTK как национальный надзорный орган действует в соответствии с ситуацией, потому что мы должны гарантировать, чтобы клиенты ABLV Bank могли получить полагающиеся им компенсации в размере до 100 000 евро. Наши последующие решения будут связаны с организацией выплат, и мы о них сообщим в ближайшее время", - сказал Путниньш.

Такое решение FKTK приняла в целях защиты интересов вкладчиков в соответствии с законом о гарантировании вкладов. Выплата гарантированных возмещений должна начаться не позднее, чем на восьмой рабочий день после наступления недоступности вкладов.

FKTK подчеркивает, что в целях защиты законных интересов вкладчиков ABLV Bank и предотвращения возможных убытков комиссия запретила ABLV Bank проводить кредитные операции. Это ограничение распространяется также на платежи между счетами клиентов ABLV Bank.

Система гарантирования вкладов предусматривает выплату возмещений до 100 000 евро каждому клиенту ABLV Bank - и физическим, и юридическим лицам по любым видам вкладов в любой валюте и остаткам на расчетных счетах.

FKTK сообщила, что в данном случае для выплат не потребуются средства государственного фонда гарантии вкладов, потому что у ABLV Bank достаточно активов. Для выплаты гарантированных возмещений латвийским клиентам ABLV Bank, согласно текущим подсчетам, необходимо около 470 млн евро, которые ABLV Bank может обеспечить.