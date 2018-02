Общество |

Латвию на международном конкурсе "Евровидение-2018", который пройдет в Португалии, представит певица Лаура Риззотто с песней "Funny Girl", сообщает Латвийское телевидение. Поздно вечером, 24 февраля, состоялся финал национального отбора Supernova на Евровидение 2018.

По результатам зрительского голосования, а также голосования жюри, Лаура получила наивысшее количество баллов.

Второе место взяла группа "Sudden Lights", а третье певица Мадара. В свою очередь, на четвертом месте разместился Ритварс, а один из фаворитов конкурса Маркус Рива по результатам голосования занял пятое место.

