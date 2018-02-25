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Латвию на международном конкурсе "Евровидение-2018", который пройдет в Португалии, представит певица Лаура Риззотто с песней "Funny Girl", сообщает Латвийское телевидение. Поздно вечером, 24 февраля, состоялся финал национального отбора Supernova на Евровидение 2018.

По результатам зрительского голосования, а также голосования жюри, Лаура получила наивысшее количество баллов.

Latviju starptautiskajā dziesmu konkursā “Eirovīzija” šogad pārstāvēs dziedātāja Laura Rizzotto ar dziesmu “Funny Girl”! Apsveicam! pic.twitter.com/ebzNR75fnw — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) February 24, 2018

Второе место взяла группа "Sudden Lights", а третье певица Мадара. В свою очередь, на четвертом месте разместился Ритварс, а один из фаворитов конкурса Маркус Рива по результатам голосования занял пятое место.

Super Saturday ends with Supernova. And it's Laura Rizzotto for Latvia https://t.co/S0E2EhWvTV via @KrissaHK — wiwibloggs (@wiwibloggs) February 24, 2018

За путевку на "Евровидение" в субботу вечером, 24 февраля боролись восемь исполнителей - группа "Sudden Lights", Ритварс, Мадара, Эдгар Креилис, Лиене Грейфане, Маркус Рива, Лаурис Валтерс и Лаура Риззотто.

63-й конкурс песни Евровидение пройдет в Лиссабоне благодаря победе Салвадора Собрала с песней Amar pelos dois на конкурсе предыдущего года, который проходил в Киеве. Напомним, украинская столица принимала конкурс в 2017 году благодаря победе Джамалы в Стокгольме в 2016 году.

Первый и второй полуфиналы Евровидения 2018 состоятся 8 и 10 мая, финал — 12 мая 2018 года.

фото: скриншот с Twitter и LTV