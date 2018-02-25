Общество |

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за повышение минимальной зарплаты до 1000 евро в месяц.

Автором инициативы является Каспар Савицкис. Он призывает планомерно в течение трех лет повысить минимальную зарплату до 1000 евро в месяц, пропорционально увеличив необлагаемый минимум до 820 евро в 2020 году.

Как отмечает Савицкис, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейская комиссия и омбудсмен указали, что Латвия не выполняет своих международных обязательств, которые взяла на себя при подписании Европейской социальной хартии и Хартии основных прав ЕС.

"Все эти организации указывают на социальное неравенство, низкий уровень минимальной зарплаты и необлагаемого минимума в Латвии. Минимальная зарплата должна покрывать основные экономические потребности населения", - заявил автор инициативы.

Поэтому он предлагает внести изменения в закон "О подоходном налоге с населения", а также в правила Кабинета министров.

Как считает Савицкис, от повышения зарплат населения бюджет страны только выиграет, потому что люди будут тратить больше. Людям нужно дать возможность зарабатывать и жить, а не существовать, указывает автор инициативы.

Фото: pixabay.com