Начат сбор подписей за повышение минимальной зарплаты до 1000 евро в месяц (19)

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Общество | 25 февраля 2018 года, 11:10

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за повышение минимальной зарплаты до 1000 евро в месяц.

Автором инициативы является Каспар Савицкис. Он призывает планомерно в течение трех лет повысить минимальную зарплату до 1000 евро в месяц, пропорционально увеличив необлагаемый минимум до 820 евро в 2020 году.

Как отмечает Савицкис, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейская комиссия и омбудсмен указали, что Латвия не выполняет своих международных обязательств, которые взяла на себя при подписании Европейской социальной хартии и Хартии основных прав ЕС.

"Все эти организации указывают на социальное неравенство, низкий уровень минимальной зарплаты и необлагаемого минимума в Латвии. Минимальная зарплата должна покрывать основные экономические потребности населения", - заявил автор инициативы.

Поэтому он предлагает внести изменения в закон "О подоходном налоге с населения", а также в правила Кабинета министров.

Как считает Савицкис, от повышения зарплат населения бюджет страны только выиграет, потому что люди будут тратить больше. Людям нужно дать возможность зарабатывать и жить, а не существовать, указывает автор инициативы.

Фото: pixabay.com

Комментарии 19
Не Лоялен3 часа назад
Мне одному эта затея кажется смешной?У нас не одни подписи, на более реальные темы в стране не прокатывали не разу!Ибо сейм их вместо туалетной простите бумаги использовал все время!А тут требуют минимальную зарплату аж в три раза повысить!Они эти подписи даже рассматривать не будут,главное что отмазка есть!На носу война с Россией,надо срочно металлолом закупать!
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брек3 часа назад
Почему все забыли про "корщину с минимальными нуждами"!!!? Она не изменялась уже лет 10!!! А ведь у пенсионеров пенсии не растут с такой скоростью,как зарплаты у чиновников!!! Цены растут,а "корзина" не меняется!!!
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мало просят3 часа назад
все равно пошлют , надо требовать 2000 или 5000
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