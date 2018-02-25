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Согласно информации на сайте Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), заплативший залог за президента Банка Латвии Илмара Римшевича предприниматель Андрис Крейслерс раньше жертвовал деньги партиям. Об этом сообщает Skaties.lv.

В период с 2004 по 2011 год Крейслерс семь раз сделал пожертвования на общую сумму в 39 555 евро. Предприниматель четыре раза поддержал ныне ликвидированную партию “Новое время” ( Jaunais laiks), которой руководил бывший президент Банка Латвии Эйнар Репше. Также он два раза перечислил деньги партии “Гражданское объединение” (Pilsoniskā savienība), которая объединилась с “Новым временем” и “Обществом для другой политики” (Sabiedrība citai politikai), образовав “Единство”.

Один раз Крейслерс сделал пожертвование Латвийской зеленой партии. Согласно данным предприятия Firmas.lv, в 2011 году 12,51% от капитала строительного предприятия Velve перешли от друга Римшевича во владение Мариса Мартинсонса. Его имя фигурирует в деле против Римшевича.

Напомним, KNAB определил залог в 100 000 евро за президента Банка Латвии Илмара Римшевича. Деньги предоставил один из лучших друзей Римшевича Андрис Крейслерс.

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