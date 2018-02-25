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Прошедшая в Мазсалацком крае в субботу, 24 февраля, протестная акция против налоговой политики Эстонии завершилась без происшествий, сообщили в полиции самоуправления. Об этом пишет Skaties.lv .

Никаких инцидентов не произошло и акция была проведена спокойно.

Сообщается, что ни один из участников протеста не задержался в Латвии – все отправились обратно в Эстонию.

Напомним, недовольные действиями властей эстонцы массово выехали в Латвию за алкоголем и бензином. Своеобразную акцию протеста эстонские граждане приурочили к столетию со дня объявления независимости республики.

В конце 2017 года исследование Eurostat показало, что самыми пьющими странами среди членов Евросоюза являются страны Балтии. В частности, в Эстонии 5,6% потребительских расходов жителей страны пришлись на алкоголь. Следом идут Латвия и Литва с показателями 4,8 и 4,2% соответственно.

Фото: facebook.com