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Служба государственных доходов (СГД) в этом году приобретет шесть стиральных машин и шесть сушильных машин для таможенных нужд, сообщили в СГД. Об этом пишет KasJauns.

“Для обеспечения проведения соответствующих мероприятий физического таможенного контроля, должностные лица Управления таможни выполняют свои полномочия в таких условиях, что невозможно избежать пачкания рабочей одежды. Во время процесса контроля грузовых автомобилей, грузовых помещений кораблей, поездов регулярно появляется необходимость работать в местах, которые покрыты пылью, грязью, маслом и т.д. . Среда и специфика работы на таможне требует обеспечения и соответствующей рабочей одежды, и возможностей по уходу за ней”, - пояснили в СГД.

Для стирки рабочей одежды необходимы стиральные машины. Между тем, чтобы обеспечить сушку формы после физического контроля во влажную или дождливую погоду, нужны также сушильные машины для белья.

В 2018 году запланировано финансирование на закупку необходимой электротехники по уходу за рабочей формой должностных лиц.

Общая сумма договора о закупке составляет 20 000 евро без налога на добавленную стоимость, с налогом – 24 200. Договор заключен с предприятием Sentios.

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