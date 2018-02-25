Общество |

Вопрос о допуске президента Банка Латвии Илмара Римшевича к гостайне обсуждался на Комиссии Сейма по национальной бнзопасности несколько лет назад из-за фото с ним на Камчатке, сообщили в передаче “Ничего личного” на канале TV3.

Допуск Римшевича к гостайне обсуждался из-за снятой в России фотографии, но тогда основания лишить главу Банка Латвии такой привелегии найдены не были.

В передаче сообщили, что дело Римшевича связано с событиями, случившимися пять лет назад и, его подозревают в получении взятки от правления и акционеров Trasta komercbanka (TKB).

Тогда Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) расследовало так называемое дело строителей. Одной из центральных фигурантов в деле был владелец фирмы Moduls Rīga Марис Мартинсонс. В передаче подчеркнули, что в материалах дела KNAB есть разговор Римшевича и Мартинсонса об урегулировании денежных вопросов.

Свидетельства о событиях 2013 года Управлению по борьбе с экономическими преступлениями написали бывший член правления TKB Виктор Зиемелис и бывший акционер банка Игорь Буймистер. TV3 сообщил, что Буймистер отказался комментировать ситуацию с TKB.

Также в передаче заявили, что на этой неделе около частного дома Римшевича в Лангстини видели автомобиль с номерным знаком посольства США. Глава Банка Латвии не пожелал обсуждать содержание разговора. Он также не подтвердил, просили ли его дипломаты оставить должность.

Ранее, подозреваемый во взяточничестве глава Банка Латвии Илмар Римшевич подтвердил, что фотография 2010-го года, на которой он сидит рядом с Дмитрием Пильщиковым (на тот момент глава российской военнотехнологической компании), является подлинной.

Фото: Associated Press