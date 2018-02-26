Общество |

Россия активно использовала возможности привлечь внимание к реформе образования в Латвии - путем устных выступлений во время заседаний и распространением письменных заявлений, указали в Министерстве иностранных дел (МИД). Об этом пишет NRA.

По словам МИД, после восстановления независимости Латвии Россия регулярно критиковала государство, в последнее время уделяя больше внимания вопросам образования.

Критика перевода обучения в школах Латвии на госязык прозвучала в двух официальных комментариях представителей МИД Российской Федерации (РФ). На международном уровне позиция России выражается с помощью ООН, Совета Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и другие организации, отметили в МИД.

Министерство заявило, что внимательно следит за этим вопросом, однако сейчас в его распоряжении нет официальной информации о проектах резолюции или петициях со стороны России, с которыми РФ обращалась в международные организации.

С начала 2018 года представительство России в Совете Европы распространило один доклад о “дискриминации нацменьшинств в Латвии” и два раза устно критиковало латвийскую реформу образования. Вопрос также поднимался в рамках ОБСЕ. Каждый раз латвийская делегация использовала возможность объяснить истинные цели реформы, указали в МИД.

Напомним, 22 февраля Сейм концептуально одобрил постепенный перевод на обучение в общеобразовательных учебных заведениях только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года. Перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году.