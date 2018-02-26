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Глава Чечни Рамзан Кадыров на своем канале в Telegram опубликовал запись, в которой он пригласил латышей приехать в Чечню.

Таким образом политик ответил на установленный ему запрет на въезд в Латвию, в связи с делом юриста Сергея Магнитского.

"Дорогие друзья! Очень нуждаюсь в вашей помощи. А помочь вы мне можете ценным советом. Интересуюсь, как можно въехать в Латвию, минуя кордоны. Дело в том, что визит в Латвию был целью всей моей жизни. Днём и ночью, на работе и дома мечтал о поездке в Ригу. И теперь, когда удалось выбрать для этого два-три дня, Сейм Латвии сообщает, что мне запрещён въезд. Ну очень расстроился, не нахожу себе места. И верховая езда не успокаивает нервы, и тренировка не в радость, да и музыка не отвлекает от мысли, что не могу поехать в родимую Латвию. А потом думаю, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Ну что ж, если Латвия объявляет нам санкции, мы, как люди воспитанные на иных традициях и ценностях, приглашаем всех латышей в гости в Чечню. Я знаю, что Сейм, принимая решение о санкциях, не руководствовался интересами латвийского народа, а хотел угодить слону. Что же ещё остаётся делать моське?", - написал на своем канале Кадыров.

Ранее, пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что Кадыров не собирается в ближайшем времени посетить Латвию. Рамзан Кадыров включен в латвийский "список Магнитского".