Общество |

Начиная с сегодняшнего дня Служба государственных доходов (СГД) будет ежемесячно публиковать данные о работодателях, которые платят своим работникам минимальную зарплату или меньше, сообщили в СГД. Планируется таким образом искоренить зарплаты в "конвертах".

Информация будет подготовлена автоматически, основываясь на указанных в заявлении служащих и вычисленной для них зарплате. Однако причины по которым зарплата является низкой анализироваться не будут.

Сейчас в список СГД вошло 2604 работодателя, свидетельствует информация на сайте службы.

Часть предприятий уже осудили такую норму, указав на нееэтичность действий. Согласно Индексу теневой экономики в странах Балтии, составленному SSE Riga, зарплаты "в конвертах" в 2016 году составляли 40,2% теневой экономики в Латвии. Это часть зарплаты, которую работодатели реально платят, но утаивают от государства.

Ранее сообщалось, что СГД будет актуализировать информацию каждый месяц до 25 числа.

С 26 февраля 2018 года СГД станет раз в месяц (до 25-го числа каждого месяца) публиковать информацию о работодателях, выплачивающих своим работникам зарплату в размере установленной в Латвии минимальной месячной зарплаты или ниже.

Как указывает СГД, доступность информации о таких работодателях будет способствовать защите прав работников, так как еще до поступления на работу они смогут сравнить оплату труда на похожих предприятиях и оценить возможные риски.

Фото: pexels.com