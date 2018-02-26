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После вторника и среды, которые будут самыми холодными днями нынешней зимы, температура воздуха в Латвии начнет постепенно повышаться, прогнозируют синоптики.

В ночь на вторник во многих местах будет идти снег, сильный снегопад ожидается в Курземе. Минимальная температура воздуха утром - от -11 -14 градусов на морском побережье в Курземе до -21 -25 градусов местами в восточной части Латвии.

Максимальная температура воздуха во вторник и среду - от -10 до -16 градусов, ощущение холода усилится ветром, и последние два дня февраля станут самыми холодными за всю зиму.

Температура комфорта, отражающая влияние сочетания мороза и ветра, во вторник утром на большей части территории страны понизится до -25..-30 градусов, в среду утром - до -28 -34 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Скорость восточного, северо-восточного ветра в порывах во вторник и среду увеличится до 9-14 м/сек.

Однако несмотря на сильный мороз, рижские учебные заведения будут работать как обычно, сообщили в Рижской думе.

В самоуправлении отметили, что хоть график работы школ не изменится, у детей есть право школу не посещать. Согласно правилам Кабинета министров, дети в возрасте до 12 лет могут не посещать занятия, если температура воздуха опустится ниже 20 градусов. Между тем ученики, которые старше 13 лет могут не идти в школу, если столбик термометра опустится до -25 градусов.

Начиная с 1 марта мороз ослабнет, но и в конце недели при ясной погоде и безветрии столбик термометра ночью местами будет опускаться до -20 градусов. Днем температура воздуха повысится до -2 -7 градусов, местами возможен небольшой снег, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Фото: pixabay.com