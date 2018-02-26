В Гробини накрыли подпольное производство "крутки" из мяса (3)

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Общество | 26 февраля 2018 года, 20:08

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) обнаружила в одном из домов в Гробине нелегальный цех по производству мясных продуктов, сообщила руководитель отдела общественных отношений ПВС Илзе Мейстере.

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Как указали в ПВС, о том, что мясные продукты производятся на продажу, а не для собственного потребления, свидетельствует достаточно хорошее оборудование подпольного цеха - он оснащен столами для разделки мяса, мясорубкой, аппаратами для фаршировки колбас, закрытия консервных банок, несколькими автоклавами. Инспекторы ПВС обнаружили также большое количество специй и приправ, а в холодильной камере - готовые консервы и копченые колбасы.

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«Во время контрольной покупки продавец утверждал, что продает консервы из кабаньего мяса, а оказалось, что консервы изготовлены из свинины. То есть продукт, изготовленный из более дешевого сырья, продавался по более высокой цене. Возможно, так был обманут не один покупатель», - сказала Мейстере.

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ПВС напоминает, что, покупая продукты питания у незарегистрированных в ПВС производителей и частных лиц, люди подвергают опасности свое здоровье и здоровье своих близких.

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Фото: ПВС

Комментарии 3
DIMMKA3 часа назад
Светлана, здесь идёт речь об обмане покупателя. Покупая трёхслойную туалетную бумагу, и открыв её в туалете, ты получаеш газету.
Это к тому, что если делаеш из свинины, так и продавай как свинину!
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Светлана4 часа назад
Вы подумайте только - в колбасном цехе мясо нашли!Колбаса из мяса!?
Кто последний?
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Чуб3 часа назад
Проблема в одном-нет прибыли государству т.к.не уплачен ПВН.
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