На Островном мосту могут появиться рекордно длинные граффити (5)
Рижские уличные художники хотят добиться разрешения на раскраску стены пешеходного тротуара под Островным мостом и намерены обратиться к европейским политикам.
Если им удастся получить разрешение, то в Риге может появиться самая длинная в Северной Европе стена с граффити, сообщает rus.lsm.lv.
"Дубай попал в книгу рекордов Гиннесса за самое длинное граффити. Рига с Островным мостом может этот рекорд превзойти. Следовательно, это будет очередная история о том, как маленький народ может создавать большие вещи. Но для этого нужна политическая воля или действия самоуправления", - сказал художник Дайнис Руденс, выступающий в поддержку этой идеи.
Портал отмечает, что Островной мост обновляли при поддержке Европейского союза (ЕС), и в договоре стена с граффити не предусматривается. В связи с этим ближайшие пять лет Департамент сообщения Рижской думы не имеет права разрешить художникам раскрасить стену.
Поэтому художники планируют обратиться к европейским чиновникам, чтобы поменять условия соглашения.
Фото: flickr/Igors Kuznecovs