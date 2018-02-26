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Рижские уличные художники хотят добиться разрешения на раскраску стены пешеходного тротуара под Островным мостом и намерены обратиться к европейским политикам.

Если им удастся получить разрешение, то в Риге может появиться самая длинная в Северной Европе стена с граффити, сообщает rus.lsm.lv.

"Дубай попал в книгу рекордов Гиннесса за самое длинное граффити. Рига с Островным мостом может этот рекорд превзойти. Следовательно, это будет очередная история о том, как маленький народ может создавать большие вещи. Но для этого нужна политическая воля или действия самоуправления", - сказал художник Дайнис Руденс, выступающий в поддержку этой идеи.

Портал отмечает, что Островной мост обновляли при поддержке Европейского союза (ЕС), и в договоре стена с граффити не предусматривается. В связи с этим ближайшие пять лет Департамент сообщения Рижской думы не имеет права разрешить художникам раскрасить стену.

Поэтому художники планируют обратиться к европейским чиновникам, чтобы поменять условия соглашения.

Фото: flickr/Igors Kuznecovs