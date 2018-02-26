На Островном мосту могут появиться рекордно длинные граффити (5)

фото

Общество | 26 февраля 2018 года, 17:49

Рижские уличные художники хотят добиться разрешения на раскраску стены пешеходного тротуара под Островным мостом и намерены обратиться к европейским политикам.

Если им удастся получить разрешение, то в Риге может появиться самая длинная в Северной Европе стена с граффити, сообщает rus.lsm.lv.

"Дубай попал в книгу рекордов Гиннесса за самое длинное граффити. Рига с Островным мостом может этот рекорд превзойти. Следовательно, это будет очередная история о том, как маленький народ может создавать большие вещи. Но для этого нужна политическая воля или действия самоуправления", - сказал художник Дайнис Руденс, выступающий в поддержку этой идеи.

Портал отмечает, что Островной мост обновляли при поддержке Европейского союза (ЕС), и в договоре стена с граффити не предусматривается. В связи с этим ближайшие пять лет Департамент сообщения Рижской думы не имеет права разрешить художникам раскрасить стену.

Поэтому художники планируют обратиться к европейским чиновникам, чтобы поменять условия соглашения.

Фото: flickr/Igors Kuznecovs

Комментарии 5
Рижанка 2 часа назад
Да о как же !!! Эта грязь еще мало заполонила наш город . Все дома и стены , даже на крышах эта мазня . Страна наша непонятно стремительно заражается нечистью , да это поддерживают даже правительством . НОНСОНС .
2
Ответить
Светлана2 часа назад
То есть, они себя обнаружили, наконец? Так надо их брать! И пороть на Домской площади за то, что они с городом сделали.
Ответить
мда2 часа назад
мазня и графити это разные вещи
4
Ответить