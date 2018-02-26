Гусельников несколько раз был в прокуратуре, но не говорил о взятках (6)

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Общество | 26 февраля 2018 года, 16:09

Крупнейший акционер Norvik banka Григорий Гусельников несколько раз побывал в Генеральной прокуратуре, но никогда не упоминал о том, что у него требовали взятки, сообщила представитель Генеральной прокуратуры Айга Эйдука.

Гусельников и сам по себе, и вместе с другими представителями банка и адвокатами приходил в Генеральную прокуратуру и к генеральному прокурору Эрику Калнмейерсу в связи с уголовным делом "Winergy".

Гусельникову было сказано, что по интересующим его вопросам в связи с "Winergy" он должен подать прокуратуре письменное заявление, которое будет рассмотрено, сказала Эйдука.

Как сообщалось, недавно прокуратура передала суду Латгальского предместья Риги дело, по которому в вымогательстве у "Norvik Banka" более 15 млн евро обвиняются лица, связанные в свое время с парком ветряных генераторов "Winergy".

Гусельников в интервью агентству АР ранее заявил, что подозреваемый в коррупции президент Банка Латвии Илмар Римшевич годами вымогал взятки у банка.

Комментарии 6
А вы не обратили внимание на то4 часа назад
Куда Гусельников подал заявление.
Он не идиот, чтобы давать латвийским следственным органам время на компроментирование себя любимого.
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шустрый3 часа назад
Если Главный банкир вымогатель,то и к остальным органам власти доверие как то пропадает.
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о о о4 часа назад
уже фигурируют взятки в 15 миллионов, вот это размах для короля, а то как то 100 тысяч мелковато
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