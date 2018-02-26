"А где в России латышские школы?": Шноре ответил на критику реформы (101)

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Общество | 26 февраля 2018 года, 17:17

На ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене представитель Латвии Эдвин Шноре ("Visu Latvijai!"—"TB/LNNK") категорически отклонил критику российской делегации о планируемом переходе на обучение только на латышском языке в средних школах Латвии.

Представитель российской делегации Артем Туров заявил, что Латвия, переходя к среднему образованию на латышском языке, нарушает права трети своих жителей, принадлежащих к национальным меньшинствам, на сохранение и развитие своего родного языка.

Между тем, Шноре назвал эти заявления "ложными новостями", заявив, что ни русским, ни другим меньшинствам в Латвии не запрещено изучать и сохранять свой родной язык.

Он спросил у представителей России, в скольких российских школах можно получить образование на языках меньшинств.

"Есть ли у вас латышские школы? Украинские? В России живут миллионы украинцев. Оплачиваете ли вы школы на их языке? Нет! Вместо этого вы закрыли последнюю украинскую библиотеку в России", - сказал Шноре.

На сессии выступил и верховный комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Ламберто Заньер, который обратил внимание на значительно уменьшение обучения татарскому, башкирскому и другим языкам меньшинств в школах российских национальных республик.

Фото: Канцелярия Сейма

Комментарии 101
шустрый3 часа назад
А где в России латыши?Неужели Валдис Пельш отведёт своих детей в латышскую школу,даже если такая и была бы.Где взять столько латышских детей?
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мэй2 часа назад
А в России для почти половины жителей родной язык латышский?Не знала!
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Светлана2 часа назад
Нет, надо все-таки провести перепись населения, и убедиться, кто же у нас все-таки меньшинство. Русские, латгальцы, или латыши.
Кстати, о латгальцах - а чего он примолчался-то?
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