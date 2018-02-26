Общество |

На ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене представитель Латвии Эдвин Шноре ("Visu Latvijai!"—"TB/LNNK") категорически отклонил критику российской делегации о планируемом переходе на обучение только на латышском языке в средних школах Латвии.

Представитель российской делегации Артем Туров заявил, что Латвия, переходя к среднему образованию на латышском языке, нарушает права трети своих жителей, принадлежащих к национальным меньшинствам, на сохранение и развитие своего родного языка.

Между тем, Шноре назвал эти заявления "ложными новостями", заявив, что ни русским, ни другим меньшинствам в Латвии не запрещено изучать и сохранять свой родной язык.

Он спросил у представителей России, в скольких российских школах можно получить образование на языках меньшинств.

"Есть ли у вас латышские школы? Украинские? В России живут миллионы украинцев. Оплачиваете ли вы школы на их языке? Нет! Вместо этого вы закрыли последнюю украинскую библиотеку в России", - сказал Шноре.

На сессии выступил и верховный комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Ламберто Заньер, который обратил внимание на значительно уменьшение обучения татарскому, башкирскому и другим языкам меньшинств в школах российских национальных республик.

Фото: Канцелярия Сейма