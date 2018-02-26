Около памятника Свободы задержали поляков без штанов (6)
24 февраля, поздним вечером во время патрулирования Вецриги, возле памятника Свободы полицейские заметили мужчин со спущенными штанами.
Хулиганы рассказали, что их документы, удостоверяющие личность, находятся в гостинице. Сотрудники полиции отвезли парней в отель, где выяснилось, что задержанные — граждане Польши, причем двое из них — несовершеннолетние.
Юные поляки пояснили, что не знали о значимости Милды и совершенно не хотели выразить неуважение к Латвии и ее символам. На нарушителей составлены административные протоколы и выписан штраф на 150 евро.
Trīs poļi ar nolaistām biksēm pozē pie Brīvības pieminekļa— Pašvaldības policija (@RigasPP) 26 февраля 2018 г.
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Это не первый случай в этом месяце, когда стражи порядка задерживают полуголых мужчин в Вецриге. Так, 15 февраля, молодой человек из Испании на спор стянул с себя брюки, оголив половые органы.
Милда-Домчик-дворец президента - Рижский треугольник.