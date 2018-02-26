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24 февраля, поздним вечером во время патрулирования Вецриги, возле памятника Свободы полицейские заметили мужчин со спущенными штанами.

Хулиганы рассказали, что их документы, удостоверяющие личность, находятся в гостинице. Сотрудники полиции отвезли парней в отель, где выяснилось, что задержанные — граждане Польши, причем двое из них — несовершеннолетние.

Юные поляки пояснили, что не знали о значимости Милды и совершенно не хотели выразить неуважение к Латвии и ее символам. На нарушителей составлены административные протоколы и выписан штраф на 150 евро.

Trīs poļi ar nolaistām biksēm pozē pie Brīvības pieminekļa



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Это не первый случай в этом месяце, когда стражи порядка задерживают полуголых мужчин в Вецриге. Так, 15 февраля, молодой человек из Испании на спор стянул с себя брюки, оголив половые органы.