Около памятника Свободы задержали поляков без штанов (6)

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Общество | 26 февраля 2018 года, 18:26

24 февраля, поздним вечером во время патрулирования Вецриги, возле памятника Свободы полицейские заметили мужчин со спущенными штанами.

Хулиганы рассказали, что их документы, удостоверяющие личность, находятся в гостинице. Сотрудники полиции отвезли парней в отель, где выяснилось, что задержанные — граждане Польши, причем двое из них — несовершеннолетние.

Юные поляки пояснили, что не знали о значимости Милды и совершенно не хотели выразить неуважение к Латвии и ее символам. На нарушителей составлены административные протоколы и выписан штраф на 150 евро.

Это не первый случай в этом месяце, когда стражи порядка задерживают полуголых мужчин в Вецриге. Так, 15 февраля, молодой человек из Испании на спор стянул с себя брюки, оголив половые органы.

Комментарии 6
Светлана1 час назад
Нет, все-таки возле Милды какая-то аномальная зона.))) Каждого иностранца неудержимо тянет снять штаны.
Милда-Домчик-дворец президента - Рижский треугольник.
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Видать1 час назад
Что-то "очень сильно" привлекает иностранцев в этой Милде, раз специально приходят сюда и пытаются выразить свои секс-желания или выразить свое отношение к государству в целом (по заслугам) такого государства. Штраф в 150- это ерунда для среднего европейца, выплатят без проблем.
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&&&81 час назад
Крепкая молодёжь пошла , про мозги тут и речь не идёт , но вчера был такой дубак , что их надо было бы скорей в поликлинику везти , чем штраф выписывать , вполне возможно , что они по дурости себя наказали на всю оставшуюся жизнь . Хотя , сейчас многое - наперекор всему.
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