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Русскоязычное население в Латвии является одним из самых многочисленных, называть его национальным меньшинством нельзя. Такое мнение высказала ТАСС глава Минобрнауки России Ольга Васильева, комментируя ситуацию с русскими школами в Латвии.

"Конечно, мы в курсе происходящего в Риге. Я думаю, что Латвийская Республика сама будет решать свои политические вопросы, мы только знаем с вами, что там до 40% населения - русскоязычные. Это самое большое количество из национальностей, их нельзя назвать национальными меньшинствами. Там прекрасно развит русский язык, и, я думаю, политические вопросы будут решаться", — сказала министр.

Напомним, Сейм 22 февраля концептуально одобрил постепенный перевод на обучение в общеобразовательных учебных заведениях только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года. Перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году.

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