В России заявили, что русскоязычные в Латвии не являются нацменьшинством (9)

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Общество | 26 февраля 2018 года, 20:27

Русскоязычное население в Латвии является одним из самых многочисленных, называть его национальным меньшинством нельзя. Такое мнение высказала ТАСС глава Минобрнауки России Ольга Васильева, комментируя ситуацию с русскими школами в Латвии.

"Конечно, мы в курсе происходящего в Риге. Я думаю, что Латвийская Республика сама будет решать свои политические вопросы, мы только знаем с вами, что там до 40% населения - русскоязычные. Это самое большое количество из национальностей, их нельзя назвать национальными меньшинствами. Там прекрасно развит русский язык, и, я думаю, политические вопросы будут решаться", — сказала министр.

Напомним, Сейм 22 февраля концептуально одобрил постепенный перевод на обучение в общеобразовательных учебных заведениях только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года. Перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году.

Фото: pixabay.com

Комментарии 9
Апартеид3 часа назад
В сложившейся ситуации лучше всего было бы оставить русскоязычное население в покое - дать им школьную автономию, обучение на нормальном русском языке (а не билингвально) - и пускай делают все, что они хотят. Потому что быстро выдавить из Латвии русский язык не получится (по объективным причинам)- это наоборот у взрослых людей вызовет сопротивление и встречную агрессию.
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Russija3 часа назад
Слишком много "козлов"и "клюшек" в Латвию переселилось из за лужи ...
))) Разворовали и продали её народ в рабство гамбургерам !
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Реалист2 часа назад
Скорей всего .....что хотят , то и делают ...окончится тем, что высшее образование они в Латвии не смогут , значит придётся уезжать. Раз для вас это лучшее решение , то с богом .
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