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Прокуратура по расследованию финансовых и экономических преступлений предъявила руководителю Государственной службы окружающей среды (ГСОС) Инге Колеговой обвинение в предоставлении недостоверных сведений в декларации о доходах государственного должностного лица.

Колеговой предъявлено обвинение по 2-й части 219-й статьи Уголовного закона, сообщила журналистам представитель прокуратуры Уна Реке.

Эта статья предусматривает ответственность за указание не соответствующих действительности сведений в установленной законом декларации о доходах, собственности, сделках или иного вида имущественной декларации, если недостоверные сведения указаны об имуществе или других доходах в крупном размере.

За это правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех месяцев, принудительных работ или денежного штрафа.

Более подробная информация пока не предоставляется.

Как сообщалось, 7 сентября 2016 года управление финансовой полиции Службы госдоходов начало ведомственную проверку декларации о доходах государственного должностного лица гендиректора ГСОС Инги Колеговой в связи с обнаруженными в ней недочетами и возможными преступными деяниями.

По данным Firmas.lv, Колегова является владелицей 50% долей капитала предприятия Pallogs и получила дивиденды на сумму 320 000 евро. По словам самой Колеговой, она подарила эти дивиденды брату.

В прессе Колегова заявляла, что владеет Pallogs только формально, а выгодоприобретателем является ее брат. В годовом отчете предприятия эта сделка не указана, что вызывает подозрения в использовании средств на зарплаты "в конвертах".

Колегова в декларациях о доходах указала, что получила от Pallogs за последние годы дивиденды в размере почти миллиона евро, но поданные фирмой в Регистр предприятий документы свидетельствуют, что участники компании решили прибыль за эти годы не распределять.