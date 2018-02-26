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Сотрудница банка ABLV Ружена Польская, которая работает в этой компании уже 20 лет и занимается обслуживанием клиентов, на своей странице в Facebook поделилась мыслями по поводу ликвидации банка и рассказала о реакции сотрудников на такую новость.

"Мне доводилось, увы, бывать на похоронах близких. Но столько одновременно плачущих в голос людей (мужчин в том числе) я никогда до сегодняшнего дня не видела. И пусть эти слова будут единственной банковской тайной, что я выдала в своей жизни. Сегодня убили наше детище", - написала она.

По словам сотрудницы, отчасти благодаря работе в ABLV, она сумела родить и вырастить троих детей, выходить свою бабушку.

"За неполные две недели укатали бизнес без долгов, дыр, с кучей документов на каждую транзакцию и клиентами. Все требования ЕЦБ - выполнены. Все мониторинги ФКТК- пройдены. Деньги- есть. Залоги- даны. Да, мы, работники, не настроили, в большинстве своем дворцов, не накупили яхт, многие, наоборот, потеряли на этой очень непростой и ответственной, пусть и крайне интересной, работе- здоровье, зрение, зубы и лучшие годы своей жизни. Я лично благодаря ей родила троих детей. Не знаю, где еще нужно в нашей стране работать, чтобы родить на одном рабочем месте четверть футбольной команды. А еще я смогла четыре года тянуть свою любимую бабушку, после инсульта", - написала она.

Также женщина отметила, что клиенты банка сами звонят и успокаивают сотрудников.

"Вот вы знаете, мои клиенты, у которых остановился бизнес, застряли деньги, которых Латвия лишила лучшего банка в их жизни, вот они - из реальности. Они с утра звонят и успокаивают меня и коллег. Те самые, которые неделю назад узнали про себя, что являются строителями баллистических боеголовок, диктаторами нежелательных государств и наркодилерами. А вот Латвия и большая часть ее населения (дремучего, необразованного, завистливого, шовинистически настроенного, лапотного, добивающего образование на русском языке) вот они, как я поняла за эти дни, из офшора. С бананового куста на отдаленном острове. Мы честно и много работали. Мы не хотели, чтобы Латвия была офшором. Но улучшить что-либо без желания улучшаемого- невозможно", - написала пользовательница.

Напомним, как ранее писал Mixnews, 24 февраля, руководство ABLV bank распространило заявление, в котором предупредило о том, что в ближайшее время может начаться процесс ликвидации банка.