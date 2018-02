Общество |

Институт Латвии представил приуроченный к столетию Латвии видеоклип на латышском и английском языках, который будет размещен на каналах коммуникации института - на портале Latvia.eu, в профилях Facebook "If you like Latvia, Latvia likes you", "Latvian Institute" и "Kaut kas mīļš no Latvijas".

"Это рассказ об источнике нашей совместной силы. У своего государства есть большая ценность - каждый из нас со своей энергией, мыслями и работами создаем народную демократическую силу, с которой идем через все проверки и отмечаем наши совместные достижения. В год столетия Латвии есть возможность напомнить себе и миру, что мы являемся демократическим обществом с глубокими корнями и сильной государственностью", - указала директор Института Латвии Айва Розенберга.

Почти как и государство, этот клип создавали многие люди, вкладывая свою энергию. В клипе основную роль играют группа Рава, керамик Лайма Григоне, танцоры Дарта Апсите и Марцис Бенужс, банщик Валдис Кикерис, теннисистка Кристиана Линда Захаре и другие.

Авторами клипа является команда агентства DDB Latvia и режиссер Лаурис Абеле.

Видеоклип планируют распространять на различного рода международных мероприятиях в Латвии и за рубежом при сотрудничестве сети посольств, министерств, самоуправлений, через частные и негосударственные организации. Институт Латвии призывает распространять этот клип и в социальных сетях.