Атмосферные массы из Сибири принесли в европейские страны аномально холодную для их широт погоду. Об этом пишет Metro.co.uk.

Так, в некоторых городах Польши температура воздуха составила ниже 20 градусов по Цельсию. Власти призывают помогать старикам и бездомным. Из-за холодов в стране умерло уже по меньшей мере восемь человек.

А во Франции, по прогнозам синоптиков столбик термометра упадет до минус 10 градусов. Там уже погибли два человека. Власти страны открыли дополнительные убежища на время холодов.

Тем временем в Лондоне в понедельник, 26 февраля, выпал снег. Синоптики предупредили, что сильные снегопады могут привести к сбоям в работе мобильной связи, перебоям подачи электричества, а также к проблемам с транспортом.

Снег засыпал и Рим - этого практически никогда не случалось. А в соседней Австрии температура упала ниже 20 градусов.

