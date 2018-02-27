Аномальные морозы в Европе: перекрыты дороги, закрыты школы, задержаны авиарейсы (4)

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Общество | 27 февраля 2018 года, 09:41

Атмосферные массы из Сибири принесли в европейские страны аномально холодную для их широт погоду. Об этом пишет Metro.co.uk.

Так, в некоторых городах Польши температура воздуха составила ниже 20 градусов по Цельсию. Власти призывают помогать старикам и бездомным. Из-за холодов в стране умерло уже по меньшей мере восемь человек.

А во Франции, по прогнозам синоптиков столбик термометра упадет до минус 10 градусов. Там уже погибли два человека. Власти страны открыли дополнительные убежища на время холодов.

Тем временем в Лондоне в понедельник, 26 февраля, выпал снег. Синоптики предупредили, что сильные снегопады могут привести к сбоям в работе мобильной связи, перебоям подачи электричества, а также к проблемам с транспортом.

Снег засыпал и Рим - этого практически никогда не случалось. А в соседней Австрии температура упала ниже 20 градусов.

В Хорватии и Румынии в связи с плохими погодными условиями закрыли несколько школ. В Нидерландах власти предупредили об опасности катания на коньках по замерзшим рекам. В Болгарии из-за непогоды тоже закрыли многие школы, а также парализовано движение железнодорожного транспорта.

В Германии в некоторых частях страны температура упала до 15 градусов мороза. В Берлине, где на улицах живут около трех тысяч человек, заполнены почти все приюты для бездомных. Ожидается, что в центральных районах столбик термометра упадет до 35 градусов мороза.

Между тем во вторник утром самая низкая температура воздуха зарегистрирована в Даугавпилсе, где термометры показывали -24 градуса, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В других регионах Латгале, а также в Видземе, Земгале и местами на юге Курземе температура воздуха снизилась до -17..-23 градусов, а на большей части Курземе - до -12..-16 градусов.

По всей стране мороз усиливается ветром. Температура комфорта из-за ветра составляет -30 градусов.

Восточный, северо-восточный ветер дует со скоростью 3-10 метров в секунду, на Колке зарегистрированы порывы до 17 метров в секунду.

В Риге сегодня переменная облачность, дует восточный, северо-восточный ветер 3-8 метров в секунду, температура воздуха составляет -17..-18 градусов, но на ветру воспринимается как -25 градусов.

Комментарии 4
Патриот 2 часа назад
Самое время России начинать ремонтировать или перекрыть газовые трубы на техническое обслуживание. Гейропа наверняка задуматься о санкциях против России, дальнейшем геополитическим устройством. Пока старший брат будет завозить газ, все жители Гейропы передохнут как мухи. Вывод один, дружить с Россией надо, пока не поздно.
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Мэй2 часа назад
Раньше ,между прочим,в Нидерландах по каналам соревнования конькобежные устраивали,как в книге ,,Серебрянные коньки,,.Ничего нового !
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Ай да Путин38 минут назад
Ай, да сукин сын - всю гейропу, разом отимел!
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