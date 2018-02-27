Общество |

Атмосферные массы из Сибири принесли в европейские страны аномально холодную для их широт погоду. Об этом пишет Metro.co.uk.

Так, в некоторых городах Польши температура воздуха составила ниже 20 градусов по Цельсию. Власти призывают помогать старикам и бездомным. Из-за холодов в стране умерло уже по меньшей мере восемь человек.

А во Франции, по прогнозам синоптиков столбик термометра упадет до минус 10 градусов. Там уже погибли два человека. Власти страны открыли дополнительные убежища на время холодов.

Тем временем в Лондоне в понедельник, 26 февраля, выпал снег. Синоптики предупредили, что сильные снегопады могут привести к сбоям в работе мобильной связи, перебоям подачи электричества, а также к проблемам с транспортом.

Снег засыпал и Рим - этого практически никогда не случалось. А в соседней Австрии температура упала ниже 20 градусов.

With temperatures dropping below zero across Europe and snow warning issued in the UK you might be curious what happens to Bordeaux vineyards in winter.

Find out everything here: https://t.co/rZF1VNKZU5 pic.twitter.com/CLJzSHVrr3 — Bordeaux Wines UK (@BordeauxWinesUK) 26 февраля 2018 г.

В Хорватии и Румынии в связи с плохими погодными условиями закрыли несколько школ. В Нидерландах власти предупредили об опасности катания на коньках по замерзшим рекам. В Болгарии из-за непогоды тоже закрыли многие школы, а также парализовано движение железнодорожного транспорта.

Snow in surprising places during Europe’s coldest day of the winter https://t.co/udU25uw3ta pic.twitter.com/XI5V0sSDvT — Mercury News (@mercnews) 26 февраля 2018 г.

В Германии в некоторых частях страны температура упала до 15 градусов мороза. В Берлине, где на улицах живут около трех тысяч человек, заполнены почти все приюты для бездомных. Ожидается, что в центральных районах столбик термометра упадет до 35 градусов мороза.

Siberian blast: European scenes of ice and snow https://t.co/8vTiLWNgFb — BBC News (World) (@BBCWorld) 26 февраля 2018 г.

Между тем во вторник утром самая низкая температура воздуха зарегистрирована в Даугавпилсе, где термометры показывали -24 градуса, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В других регионах Латгале, а также в Видземе, Земгале и местами на юге Курземе температура воздуха снизилась до -17..-23 градусов, а на большей части Курземе - до -12..-16 градусов.

По всей стране мороз усиливается ветром. Температура комфорта из-за ветра составляет -30 градусов.

Восточный, северо-восточный ветер дует со скоростью 3-10 метров в секунду, на Колке зарегистрированы порывы до 17 метров в секунду.

В Риге сегодня переменная облачность, дует восточный, северо-восточный ветер 3-8 метров в секунду, температура воздуха составляет -17..-18 градусов, но на ветру воспринимается как -25 градусов.