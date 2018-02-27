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Самая длинная улица Риги станет короче, потому что часть бульвара Бривибас переименуют в площадь Свободы (площадь Бривибас), сообщает Skaties.lv .

Площадью Свободы станет территория, которая находится вокруг Милды. Завтра будет принято окончательное решение по этому вопросу.

Сейчас памятник Свободы находится на бульваре Бривибас и в советское время у подножия монумента было оживленное дорожное движение. С 1992 года отрезок бульвара у Милды доступен лишь пешеходам и велосипедистам.

Комиссия Рижской думы по именам мест и комитет городского развития уже поддержали эту инициативу, осталось дождаться результата голосования депутатов, которое пройдет в эту среду.

Ранее сообщалось, что в год столетнего юбилея Латвийского государства памятник Свободы будет застрахован от повреждений, причиненных огнем, жидкостями и паром, природной стихией и противоправными действиями людей. Стоимость подаренного страхового полиса - примерно 1,5 млн евро.

Фото: flickr.com