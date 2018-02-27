Депутаты не поддержали выходной в православное Рождество (2)

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Общество | 27 февраля 2018 года, 11:52

Большинство членов Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам не поддержали законопроект, который предусматривает сделать православное Рождество официальным выходным.

Сейчас представители партии "Согласие" планируют организовать голосование на заседании Сейма по предложенным поправкам в законе.

Как сообщалось, данный законопроект был подан на рассмотрение комиссии Сейма в декабре 2014 года.

До сих пор правящая коалиция отрицательно относилась к данной инициативе. И парламент неоднократно отклонял подобное предложение.

Фото: pixabay.com

Комментарии 2
Правдиво31 минуту назад
ДА пошли они в ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ кто у них спрашивает . Пусть на свои празники они будут ПРОКЛЯТЫ !!!!!!
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Яна Яначка32 минуты назад
Cto oni vabse paderživajut?naverno bankrot
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