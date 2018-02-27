Депутаты не поддержали выходной в православное Рождество (2)
Общество | 27 февраля 2018 года, 11:52
Большинство членов Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам не поддержали законопроект, который предусматривает сделать православное Рождество официальным выходным.
Сейчас представители партии "Согласие" планируют организовать голосование на заседании Сейма по предложенным поправкам в законе.
Как сообщалось, данный законопроект был подан на рассмотрение комиссии Сейма в декабре 2014 года.
До сих пор правящая коалиция отрицательно относилась к данной инициативе. И парламент неоднократно отклонял подобное предложение.
Фото: pixabay.com
ДА пошли они в ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ кто у них спрашивает . Пусть на свои празники они будут ПРОКЛЯТЫ !!!!!!
25
Ответить
Cto oni vabse paderživajut?naverno bankrot
2
Ответить