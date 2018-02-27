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Большинство членов Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам не поддержали законопроект, который предусматривает сделать православное Рождество официальным выходным.

Сейчас представители партии "Согласие" планируют организовать голосование на заседании Сейма по предложенным поправкам в законе.

Как сообщалось, данный законопроект был подан на рассмотрение комиссии Сейма в декабре 2014 года.

До сих пор правящая коалиция отрицательно относилась к данной инициативе. И парламент неоднократно отклонял подобное предложение.

Фото: pixabay.com