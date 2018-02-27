Общество |

С 3 марта 2018 года для трамваев 1-го и 3-го маршрута будет организована временная остановка "Бульвар Аспазии" на улице Кр. Барона, в сторону Юглы, сообщает Rīgas satiksme.

Остановка будет существовать до тех пор, пока не не поступят дальнейшие указания.

Ранее сообщалось, что в марте закроют сразу несколько маршрутов общественного транспорта в Риге.

С 3 марта трамваи 1-го маршрута Иманта-Югла будут следовать через Центральный рынок в обоих направлениях, а 4-й трамвайный маршрут перестанет курсировать. Также 3 марта будет закрыт 6-й трамвайный маршрут.

С 3 марта прекратит свое существование и 24-й маршрут троллейбусов. После закрытия 24-го троллейбусного маршрута отдельные троллейбусы 19-го маршрута будут проезжать возле предприятия Dzintars.

Фото: flickr.com