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Суд отклонил просьбу отменить избранные в отношении подозреваемого в коррупции президента Банка Латвии Илмара Римшевича меры пресечения, поэтому он рассматривает возможность обратиться в международные структуры, сообщил адвокат Римшевича Саулведис Варпиньш.

Адвокат просил суд отменить две примененные к Римшевичу Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией меры пресечения - запрет выполнять должностные обязанности и подписку о невыезде.

Так как возможности обжалования мер пресечения в Латвии исчерпаны, защита Римшевича взвешивает возможности обратиться в международные структуры. В какие именно, Варпиньш не сообщил.

Римшевич во вторник сообщил в интервью Латвийскому телевидению, что с понедельника снова ходит на работу в Банк Латвии. Варпиньш сказал агентству ЛЕТА, что Римшевич соблюдает меры пресечения и не выполняет в центробанке никаких обязанностей, связанных с принятием решений.