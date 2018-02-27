Римшевич может засудить Латвию (4)

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Общество | 27 февраля 2018 года, 18:08

Суд отклонил просьбу отменить избранные в отношении подозреваемого в коррупции президента Банка Латвии Илмара Римшевича меры пресечения, поэтому он рассматривает возможность обратиться в международные структуры, сообщил адвокат Римшевича Саулведис Варпиньш.

Адвокат просил суд отменить две примененные к Римшевичу Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией меры пресечения - запрет выполнять должностные обязанности и подписку о невыезде.

Так как возможности обжалования мер пресечения в Латвии исчерпаны, защита Римшевича взвешивает возможности обратиться в международные структуры. В какие именно, Варпиньш не сообщил.

Римшевич во вторник сообщил в интервью Латвийскому телевидению, что с понедельника снова ходит на работу в Банк Латвии. Варпиньш сказал агентству ЛЕТА, что Римшевич соблюдает меры пресечения и не выполняет в центробанке никаких обязанностей, связанных с принятием решений.

Комментарии 4
мэй2 часа назад
Вот соглашусь!Хоть в отношении Patriot-это бывает редко!Латвию - засудить хочет!Где был Банк Латвии и его структуры ?Почему ,если АВ вел противоправную деятельность его это не пресекали ?А если не вел ничего противозаконного-то почему позволил закрыть банк и выгнать НАШИХ людей на улицу? Судиться собрался!
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Garik1 час назад
Вот меня удивляет такая штука. Как кому-нибудь денежку собрать на операцию-лекарство через "Зеленую лампу", так еле-еле. Зато как ЭТИХ, прости господи, сучар с нар вытащить под залог - моментом деньга находится. Ау, patriot!
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Читатель1 час назад
Эта сволочь ещё и получит что-то. Налогоплательщики - открывай кошелёк!!! Ему всё мало!!!!!!!!!
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