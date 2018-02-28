В Латвии расширен круг получателей "пайков для бедных" (12)

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Общество | 28 февраля 2018 года, 07:37

Впредь не только неимущим и попавшим в кризисную ситуацию семьям, но и малоимущим, чей месячный доход не превышает 188 евро, станут доступны поддерживаемые Евросоюзом комплекты продовольствия, хозяйственных и гигиенических товаров, а также школьных принадлежностей, – решило во вторник правительство.

Министерство благосостояния отмечает, что поправки к правилам о реализации программы действий "Оказание продовольственной и основной материальной помощи самым неимущим лицам в период планирования 2014–2020 годы" позволит поддержать большее количество семей с низкими доходами.

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Как и прежде, основанием для получения пайков Европейского фонда поддержки наименее обеспеченных лиц является справка из Социальной службы.

С 1 апреля малоимущим лицам или семьям, чьи ежемесячные доходы не превышают 188 евро, впредь тоже будут выдавать справки о соответствии критериям получения поддержки фонда.

Напомним, согласно данным статистики, в 2016 году в Латвии 425 000 жителей или 22,1 % считались подверженными риску бедности, что на 0,3 процентных пункта больше, чем в 2015 году.

Самые высокие показатели бедности среди одиноких пожилых людей, а также семей с детьми, которых воспитывает один родитель.

фото NRA, freeimages.com, pexels.com-Free Download

Комментарии 12
Глубокая Правда 2 часа назад
Что за государство которое провалило людей в грязную яму помойную . Позор правящим . Позор продажной власти .
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Эугэнэ1 час назад
только тут не напишут чтобы эту пайку получить надо сперва пойти на биржу , взять статус безработного , затем в банк чтобы взять справку что нет доходов или же в налоговую, далее надо идти в социалку и там записываться чтобы встать в очередь , короче пока получишь ты уже сдохнешь с голоду, куча инстанций надо пройти чтобы получить еду , мне кажется что чиновники делают вид что работают так как мне кажется работающий человек или с доходом не шел бы за пайкой так почему надо делать такие заморочки с получением еды? да потомучто все хотят зарплату и делать вид что работают.
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ёклмн1 час назад
Ну что тут сказать?..."Отличнейший" подарок к столетию!...,"история успеха" всё расширяется и расширяется...Ау patriots! Kur tu esi?...:)))
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