Общество |

Впредь не только неимущим и попавшим в кризисную ситуацию семьям, но и малоимущим, чей месячный доход не превышает 188 евро, станут доступны поддерживаемые Евросоюзом комплекты продовольствия, хозяйственных и гигиенических товаров, а также школьных принадлежностей, – решило во вторник правительство.

Министерство благосостояния отмечает, что поправки к правилам о реализации программы действий "Оказание продовольственной и основной материальной помощи самым неимущим лицам в период планирования 2014–2020 годы" позволит поддержать большее количество семей с низкими доходами.

Как и прежде, основанием для получения пайков Европейского фонда поддержки наименее обеспеченных лиц является справка из Социальной службы.

С 1 апреля малоимущим лицам или семьям, чьи ежемесячные доходы не превышают 188 евро, впредь тоже будут выдавать справки о соответствии критериям получения поддержки фонда.

Напомним, согласно данным статистики, в 2016 году в Латвии 425 000 жителей или 22,1 % считались подверженными риску бедности, что на 0,3 процентных пункта больше, чем в 2015 году.

Самые высокие показатели бедности среди одиноких пожилых людей, а также семей с детьми, которых воспитывает один родитель.

фото NRA, freeimages.com, pexels.com-Free Download