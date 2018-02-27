Общество |

Министерство финансов Латвии опубликовало на своем сайте информационную картинку, которая объясняет как в 2018-м году будут распределяться налоги для пенсионеров.

Внимание пользователей соцсетей привлекло то, что для примера расчета Минфин взял пенсию в 1700 евро.

"Жителям какой страны вы это объясняете? Не верится, что вы затеяли эту кампанию только для нескольких зажиточных", - написал один из пользователей Twitter.

Klau, @Finmin , kuras valsts iedzīvotājiem jūs šo skaidrojiet? Neticās, ka tikai dažiem turīgiem pensionāriem jūs izvēršat informatīvo kampaņu! pic.twitter.com/VJwd5g11Hz — Uzvārds (@EvijaUnama) 27 февраля 2018 г.

"Просто ошибочка вышла - одним нулем больше. Минфину тысяча туда, тысяча сюда сильно ничего не меняет", - добавил другой пользователь.

Vnk kļūda ieviesusies - viena nullīte par daudz. Finminam jau tūkstotis šurp vai turp neko lielu nemaina. — 5eris (@Sipolklopsis) 27 февраля 2018 г.

На публикацию Минфина отреагировал также мэр Риги Нил Ушаков. На своей странице в Facebook он разместил опрос.

"Скажите, а вы много знаете пенсионеров, которые бы получали пенсию в 1700 евро в месяц? Оказывается такая пенсия у нас норма. Ну по крайней мере так считает, Министерство финансов. Именно пенсию в размере 1700 евро Минфин использует как пример начисления налогов. Красиво жить не запретишь!", - написал Ушаков.

Между тем, позднее Минфин на своем Facebook пояснил, почему для примера были выбраны именно такие пенсии.

"Эти две пенсии (Минфин опубликовал еще одну картинку с расчетом пенсии в 400 евро - Mixnews) были выбраны, чтобы сравнить, как в двух случаях изменится пенсия, которую будут получать на руки. С 1 января 2018 года к доходам пенсионера каждый месяц будет применяться ставка прогрессивного налога с населения. Это значит, что те, кто получает меньше, будут платить меньше налогов, а более зажиточные будут платить больше. К доходу до 1667 евро будет применяться ставка в размере 20%, а к той части, что превышает 1667 евро, — 23%. Если пенсия не превышает 1667 евро в месяц (после применения необлагаемого минимума для пенсионера), будет применяться ставка 20%", - написали в Минфине.

В Латвии действует трехуровневая пенсионная система. Пенсии первого уровня выплачиваются нынешним пенсионерам из взимаемых в госбюджет социальных взносов. Второй уровень (фондированные пенсии) предусматривает вложение части социальных взносов работающих в финансовый сектор, а на третьем уровне действуют частные пенсионные фонды, взносы в которые вносятся добровольно.