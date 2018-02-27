ABLV: проект новостроя на Сканстес заморожен (9)
ABLV Bank приостановил все договоры дочернего предприятия группы Pillar с подрядчиками проекта строительства квартала New Hanza, сообщил во вторник журналистам совладелец и председатель совета ABLV Bank Олег Филь.
"Самоликвидация банка перечеркивает надежды построить новый деловой и жилой квартал New Hanza. Все это замораживается, строительные работы пока прекращены, как и сотрудничество с подрядчиками. В рамках заключенных договоров банк со всеми ними рассчитается", - сказал он.
Дальнейшую судьбу проекта New Hanza решат ликвидаторы банка, добавил Филь.
Приостановлен также план строительства Музея современного искусства.
Совладелец и председатель правления ABLV Bank Эрнест Бернис добавил, что ликвидация банка будет означать продажу всех его активов.
Из-за ликвидации ABLV Bank остановлены инвестиции в размере 186,7 млн евро в проекты развития группы Pillar. Под угрозой также планируемые вложения AmberStone Group в размере 74 млн евро в строительство завода в Крустпилсском крае, гостиницы в Лиепае, гостиницы в Риге, расширение латвийского флота на два или три судна, расширение клиники Orto. Неясна судьба и инвестиций New Hanza Capital в проекты общей площадью 68 тыс. кв. м, в том числе развитие территории бывшего завода ВЭФ, складского и офисного комплекса на ул. Маскавас.
Как сообщалось, для максимальной защиты интересов кредиторов и клиентов ABLV Bank принял решение о самоликвидации.
ABLV Bank считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами.
Это то же убытки незначительные.
Мордой бы этих лизоблюдов почитателей своего хозяина, да в дерьмо опустить.
Где там , чудо экономист?
А где патриот.Почему не восхваляет своего хозяина?