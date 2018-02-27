ABLV: проект новостроя на Сканстес заморожен (9)

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Общество | 27 февраля 2018 года, 19:16

ABLV Bank приостановил все договоры дочернего предприятия группы Pillar с подрядчиками проекта строительства квартала New Hanza, сообщил во вторник журналистам совладелец и председатель совета ABLV Bank Олег Филь.

"Самоликвидация банка перечеркивает надежды построить новый деловой и жилой квартал New Hanza. Все это замораживается, строительные работы пока прекращены, как и сотрудничество с подрядчиками. В рамках заключенных договоров банк со всеми ними рассчитается", - сказал он.

Дальнейшую судьбу проекта New Hanza решат ликвидаторы банка, добавил Филь.

Приостановлен также план строительства Музея современного искусства.

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Совладелец и председатель правления ABLV Bank Эрнест Бернис добавил, что ликвидация банка будет означать продажу всех его активов.

Из-за ликвидации ABLV Bank остановлены инвестиции в размере 186,7 млн евро в проекты развития группы Pillar. Под угрозой также планируемые вложения AmberStone Group в размере 74 млн евро в строительство завода в Крустпилсском крае, гостиницы в Лиепае, гостиницы в Риге, расширение латвийского флота на два или три судна, расширение клиники Orto. Неясна судьба и инвестиций New Hanza Capital в проекты общей площадью 68 тыс. кв. м, в том числе развитие территории бывшего завода ВЭФ, складского и офисного комплекса на ул. Маскавас.

Как сообщалось, для максимальной защиты интересов кредиторов и клиентов ABLV Bank принял решение о самоликвидации.

ABLV Bank считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами.

Комментарии 9
Рижанин21 час назад
Сколько фирм и людей были задействованы на Сканстес ?
Это то же убытки незначительные.
Мордой бы этих лизоблюдов почитателей своего хозяина, да в дерьмо опустить.

Где там , чудо экономист?

А где патриот.Почему не восхваляет своего хозяина?
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Alex1 час назад
Красивое выражение - "самоликвидация"...полностью гейропское !Вы сами не хотите ?Мы вам поможем !..привет знаменитому КРАХпеталтализму от Вовы Ленина,Маркса,Энгельса ,Сен-Симона и Оуэна...Всё это можно отправить в мусорник,ибо в 21м веке появился новый монстр Западного мироустройства ,который меняет ставки ,когда вздумается...То что разрешено Юпитеру ,не позволено быку...Флаг всем в руки не забудьте,кто лепечет про независимость...
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шустрый56 минут назад
А стенд в аэропорту для улетающих инвесторов....
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