Общество |

В аэропорту "Рига" сегодня официально открылся информационный стенд для инвесторов, который создан с целью популяризации Латвии, создан в честь столетия. Он создан совместно Минэкономики и Латвийским агентством инвестиций и развития.

Согласно информации Латвийского телевидения, это будет один из самых дорогостоящих проектов в рамках празднования столетия Латвии. Общая стоимость которого (включая видеосюжеты) за три года составит 437 500 евро. Деньги на этот проект выделены из фонда празднования столетия.

Потенциальной аудиторией за три года могут стать 330 000 человек.

Ранее пользователи соцсети Twitter выразили недовольство и возмущение тем, что на такие проекты тратятся огромные деньги, которые можно было направить на помощь конкретным людям. А так деньги налогоплательщиков будут потрачены впустую, считают пользователи соцсети Twitter.

Латвийское телевидение не успело опубликовать сюжет, как появился комментарий: "С Латвией можно хорошо ознакомиться, выйдя за пределы аэропорта", - написал один из пользователей соцсети.

Язык твита: латышский

Rīgas lidostā atklāj stendu Latvijas popularizēšanai. Tas izmaksājis 440 000 eiro. https://t.co/afN786fBHp pic.twitter.com/rRqwObv9xr — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 27 февраля 2018 г.

Напомним, на организацию праздничных мероприятий в Латвии выделены значительные средства, и в Латвии называется даже сумма в размере 60 млн евро. Однако организаторы празднования считают данную цифру тенденциозной, поскольку доля государства в финансировании праздничных мероприятий намного меньше.

Ранее сообщалось, что в честь столетия Латвии планируется сшить флаг достойный "Книги рекордов Гиннеса", общая стоимость которого составит 200 000 евро.