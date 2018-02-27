Латвийцам предстоит пережить самую холодную зимнюю ночь (4)

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Общество | 27 февраля 2018 года, 19:58

Февраль в Латвии закончится самыми сильными нынешней зимой холодами, предупреждают синоптики.

По прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура комфорта или температура по ощущениям в среду утром на большей части территории страны понизится до -29..-34 градусов, а в северной части Курземе - до -23..-28 градусов.

Минимальная температура воздуха в последний день февраля ночью и утром составит -20..-26 градусов, на севере Курземе - от -15 до -19 градусов. Днем тоже будет очень холодно - от -10 до -15 градусов. Существенных осадков не ожидается.

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Скорость восточного, северо-восточного ветра в порывах будет достигать 8-13 м/сек, немного более сильный ветер сохранится на Курземском побережье Рижского залива, где во вторник его скорость в порывах в Колке составляла вплоть до 20 м/сек.

Под влиянием ветра местами продолжится метель.

Комментарии 4
Латгалец.44 минуты назад
Наше поколение помнит сугробы в рост и морозы в -37. Никакой катастрофы не было.Обычное дело.Одел валенки ,тулуп, и пошел на рыбалку.
Пришел с рыбалки,на лыжи и в лес на лыжню.
Очень люблю когда снег под ногами "скрипит". лепота, сразу молодость вспоминается.
А сейчас ,глядя на Европу... хилые они, выродились.Потеряли инстинкт самосохранения.
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шурик58 минут назад
судя по названию статьи, автор считает, что латвийцы ночью выйдут на улицу и будут там страдать
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«Latgale»9 минут назад
И я такое помню ! Когда сугробы были под крышу дома на хуторе ....
А ещё заводы были и работа ....
А чивли за 25 лет всё уничтожили в Латгалии !
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