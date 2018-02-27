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Февраль в Латвии закончится самыми сильными нынешней зимой холодами, предупреждают синоптики.

По прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура комфорта или температура по ощущениям в среду утром на большей части территории страны понизится до -29..-34 градусов, а в северной части Курземе - до -23..-28 градусов.

Минимальная температура воздуха в последний день февраля ночью и утром составит -20..-26 градусов, на севере Курземе - от -15 до -19 градусов. Днем тоже будет очень холодно - от -10 до -15 градусов. Существенных осадков не ожидается.

Скорость восточного, северо-восточного ветра в порывах будет достигать 8-13 м/сек, немного более сильный ветер сохранится на Курземском побережье Рижского залива, где во вторник его скорость в порывах в Колке составляла вплоть до 20 м/сек.

Под влиянием ветра местами продолжится метель.