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Государственное агентство занятости (ГАЗ) предложило ABLV Bank встретиться, чтобы обсудить помощь увольняемым сотрудникам, сообщила директор ГАЗ Эвита Симсоне.

Она подчеркнула, что ГАЗ готово оказать различную помощь работникам ABLV Bank, которые могут потерять работу.

Сейчас в базе данных агентства уже отбираются вакансии в финансовом и банковском секторе, которые планируется предлагать уволенным работникам банка.

Также ГАЗ будет информировать подверженных риску безработицы сотрудников о том, какие услуги предлагает агентство, где и как можно подать заявку на статус безработного и получение пособия.

"Мы готовы разработать также особое предложение", - сказала Симсоне.

Пока ГАЗ не получало от ABLV Bank заявления о коллективном увольнении.

Председатель правления банка Эрнест Бернис вчера на пресс-конференции заявил, что уже в течение следующей недели работу потеряют 30% или около 300 сотрудников ABLV Bank.

Он отметил, что это будут высококвалифицированные специалисты - финансисты, специалисты по маркетингу и др.

В целом в банке работает более 900 человек.

Бернис сообщил, что первый этап увольнений проведет руководство банка, а в дальнейшем этим будут заниматься ликвидаторы.

Как сообщалось, в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров в понедельник принял решение о самоликвидации.

ABLV Bank считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами.