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Комиссия Сейма по труду и социальным делам сегодня решила направить на рассмотрение в окончательном чтении в парламенте поправки к закону о сексуальном и репродуктивном здоровье, запрещающие нерожавшим женщинам жертвовать яйцеклетки.

Комиссия будет просить рассмотреть этот законопроект в окончательном чтении на пленарном заседании Сейма 15 марта.

Ранее комиссия уже несколько раз обсуждала этот вопрос и внесла в законопроект ряд редакционных уточнений. Сейм несколько раз исключал этот законопроект из повестки работы заседаний и продлил срок подачи предложений к нему.

Против принятия этих поправок у здания Сейма было проведено несколько акций протеста.

Фото: pixabay.com