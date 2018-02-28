Нерожавшим женщинам могут запретить жертвовать яйцеклетки (1)
Общество | 28 февраля 2018 года, 12:15
Комиссия Сейма по труду и социальным делам сегодня решила направить на рассмотрение в окончательном чтении в парламенте поправки к закону о сексуальном и репродуктивном здоровье, запрещающие нерожавшим женщинам жертвовать яйцеклетки.
Комиссия будет просить рассмотреть этот законопроект в окончательном чтении на пленарном заседании Сейма 15 марта.
Ранее комиссия уже несколько раз обсуждала этот вопрос и внесла в законопроект ряд редакционных уточнений. Сейм несколько раз исключал этот законопроект из повестки работы заседаний и продлил срок подачи предложений к нему.
Против принятия этих поправок у здания Сейма было проведено несколько акций протеста.
Фото: pixabay.com
только бы запретов навыдумывать
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