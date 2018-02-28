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Подозреваемый во взяточничестве президент Банка Латвии Илмар Римшевич связывает обвинения в свой адрес с желанием Trasta komercbanka отомстить.

"Надо понимать ясно, что эти люди помнят эту обиду. И мое единственное понимание того, что сейчас происходит - это в известной мере месть за то, что два года назад не помогли этому банку удержаться на плаву, что я никоим образом не мог сделать", - сказал в интервью LTV Римшевич, передает rus.lsm.lv.

Он добавил, что Trasta komercbanka стал козлом отпущения.

"Понятно, что не без греха. История всем известна. В любом случае, их отмывание денег было с самой большой историей, с крупнейшими прошедшими через них объемами. В результате их закрытие стало сигналом, что в Латвии что-то наконец-то изменилось, Латвия - на правильном пути", - добавил глава Банка Латвии.

Римшевич отказался говорить о своих встречах с руководством Trasta komercbanka, сославшись на то, что подписывал документы, запрещающие разглашать эти факты.

Он рассказал, что к Латвии давно возникали вопросы по поводу отмывания денег. В начале 2016 года шли переговоры о вступлении страны в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"И никто не знал, возьмут Латвию или нет. Были полностью обоснованные опасения, латвийские переговоры откладывали и откладывали, потому что Латвия не могла продемонстрировать сильную и твердую позицию: в будущем на отмывании денег поставят точку. Латвийских чиновников - не скажу сейчас, каких - обвиняли в бездействии, и в результате статус Латвии как члена ОЭСР был под угрозой", - рассказал Римшевич.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Суд отклонил просьбу отменить избранные в отношении подозреваемого в коррупции президента Банка Латвии Илмара Римшевича меры пресечения, поэтому он рассматривает возможность обратиться в международные структуры.