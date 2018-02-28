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Музыкант Интарс Бусулис на своей странице Facebook опубликовал видео, в котором он обращается ко всем латвийцам, призывая их посетить 1 марта в Большой Гильдии благотворительный концерт "Приду, чтобы ты жила" - в поддержку музыканта Сондры Залюпе и других больных с онкологическим диагнозом.

Чтобы помочь людям победить болезнь, на сцене объединятся легендарные и любимые публикой музыканты – Латвийский Национальный симфонический оркестр, а также Раймонд Паулс, Линда Лин, Интарс Бусулис. Выступят также Иева Керевица, Иева Сутугова, пианист Карлис Лацис, гитарист Каспарс Земитис, Микс Дукурс, вокальная группа Latvian Voices, группа Musiqq и хор "Maska" под управлением Яниса Озола.

Средства, полученные во время концерта "Приду, чтобы ты жила", пойдут на лечение Сондры Залюпе и других онкологических больных.

Билеты можно приобрести в Biļešu Paradīze.