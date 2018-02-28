Бусулис зовет всех на благотворительный концерт "Приду, чтобы ты жила" (3)

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Общество | 28 февраля 2018 года, 16:45

Музыкант Интарс Бусулис на своей странице Facebook опубликовал видео, в котором он обращается ко всем латвийцам, призывая их посетить 1 марта в Большой Гильдии благотворительный концерт "Приду, чтобы ты жила" - в поддержку музыканта Сондры Залюпе и других больных с онкологическим диагнозом.

Чтобы помочь людям победить болезнь, на сцене объединятся легендарные и любимые публикой музыканты – Латвийский Национальный симфонический оркестр, а также Раймонд Паулс, Линда Лин, Интарс Бусулис. Выступят также Иева Керевица, Иева Сутугова, пианист Карлис Лацис, гитарист Каспарс Земитис, Микс Дукурс, вокальная группа Latvian Voices, группа Musiqq и хор "Maska" под управлением Яниса Озола.

Средства, полученные во время концерта "Приду, чтобы ты жила", пойдут на лечение Сондры Залюпе и других онкологических больных.

Билеты можно приобрести в Biļešu Paradīze.

Комментарии 3
шустрый3 часа назад
Ещё раз повторяю,дайте платный номер,ведь не все могут прийти на концерт,а помочь хотят.Я лично хочу.
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Светлана3 часа назад
Пройдите по ссылке Bilešu serviss.
Ziedot iespējams arī portālā Ziedot.lv un zvanot uz ziedojumu tālruni 9006 7003 (maksa par zvanu 1.42 eiro).

Цены - да. От 20 до 70. Разве что по 20, - еще куда ни шло. Неужели нельзя не брать аренду зала с таких мероприятий?
Впрочем, богатым для спасения души 70 евро самое то. Вот только много ли их там будет....
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Светлана3 часа назад
Извиняюсь,Билешу парадизе, внизу статьи.
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