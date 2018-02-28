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Мэр Риги Нил Ушаков на своей странице Facebook написал, что в целях борьбы с продолжительной неуплатой услуг за использование автостоянок Рижского самоуправления планируется вновь ввести блокираторы колес автомашин.

По словам градоначальника, блокираторы являются более эффективным способом, нежели просто выписанный штраф.

"После 2013 года на рижских муниципальных парковках перестала действовать старая надежная система блокираторов. В результате в Риге на данный момент у 12 921 владельца автомашин около 3 и более неоплаченных счетов на общую сумму в ‎2 573 213 евро. Из них 9 341 владельцев машин - жители Латвии и они скопили счета на ‎1 345 015 евро. А еще примерно такой же объем квитанций не оплатили иностранцы. Они скопили счетов в сумме на ‎1 228 198 евро", - написал Ушаков.

Он даже назвал рекордсменов по сумме долга.

"Среди иностранцев рекорд принадлежит автовладельцу с 810 счетами на общую сумму в 13 762 евро. Латвийский рекорд несколько отстает - 765 квитанций на сумму 12 792 евро",- отметил мэр.

Теперь с 1-го июля в Риге снова вводится блокировка колес.

"Если ты нарушил правила парковки один раз - ничего не меняется, квитанция на стекло. Если ты первый счет не оплатил и нарушил во второй раз - еще одна квитанция и предупреждение. Не оплатил эти два счета и нарушил в третий раз - еще одна квитанция и блокиратор", - заключил Ушаков.

Фото: Rīgas Dome