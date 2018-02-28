В Латвии хотят узаконить автоматическое донорство органов (36)

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Общество | 28 февраля 2018 года, 17:48

В Латвии планируют внести изменения в закон, согласно которым жители становятся потенциальными донорами органов, если специально не откажутся от донорства при жизни, пишет lsm.lv. Похожая система существует в Нидерландах.

Часто именно близкие родственники умершего человека запрещают пересадку его органов нуждающимся людям, для которых новое сердце, почки или легкие помогли бы жить, отмечает портал.

Также планируется отделить разрешение на использование органов только для трансплантации от разрешения позволить использовать тело умершего для медицинских исследований и определения ответственности врачей.

Исполняющий обязанности руководителя латвийского Центра трансплантации Янис Юкшинскис отметил, что в других странах акцент делают именно на презумпции согласия. После смерти человек автоматически становятся потенциальным донором органов, если не отказался им становится сам при жизни.

По словам детского реаниматолога Рейниса Балмакса, в детской больнице из доступных органов менее трети предназначается для трансплантации.

Он отметил, что во всем мире именно доноров детских органов не хватает больше всего, а родители умерших детей часто отказываются от такого варианта. По словам доктора, смерть ребенка для родителей является большим потрясением, и они не готовы думать о спасении других детей.

Фото: pixabay.com

Комментарии 36
mda2 часа назад
у нас и так не сильно спешат лучить и спасать жизни, а с принятием такого закона вообще мотивация в другую сторону будет. Это сколько можно срубить, если "вовремя найти" подходящего донора и числа больных. Родные потом ничего никогда не докажут.
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Dana Stravinska2 часа назад
A mozet srazu na organi zitelej prodaite v drugie strani
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Галина Лебедева1 час назад
Вот этого только нам и не хватало! Ни в коем случае этого принимать в Латвии нельзя! Будут уничтожать живых и здоровых людей!!! Словом, приехали, господа хорошие!!!
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