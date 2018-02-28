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В Латвии планируют внести изменения в закон, согласно которым жители становятся потенциальными донорами органов, если специально не откажутся от донорства при жизни, пишет lsm.lv. Похожая система существует в Нидерландах.

Часто именно близкие родственники умершего человека запрещают пересадку его органов нуждающимся людям, для которых новое сердце, почки или легкие помогли бы жить, отмечает портал.

Также планируется отделить разрешение на использование органов только для трансплантации от разрешения позволить использовать тело умершего для медицинских исследований и определения ответственности врачей.

Исполняющий обязанности руководителя латвийского Центра трансплантации Янис Юкшинскис отметил, что в других странах акцент делают именно на презумпции согласия. После смерти человек автоматически становятся потенциальным донором органов, если не отказался им становится сам при жизни.

По словам детского реаниматолога Рейниса Балмакса, в детской больнице из доступных органов менее трети предназначается для трансплантации.

Он отметил, что во всем мире именно доноров детских органов не хватает больше всего, а родители умерших детей часто отказываются от такого варианта. По словам доктора, смерть ребенка для родителей является большим потрясением, и они не готовы думать о спасении других детей.

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