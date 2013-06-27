С сегодняшнего дня начинается подача ежегодных деклараций о доходах, и те, для кого их подача обязательна, могут сделать это с 1 марта до 1 июня, сообщили в Службе государственных доходов (СГД).

Те, кому подавать декларацию не обязательно, могут сделать это в любое время до 16 июня 2021 года начиная с 1 марта текущего года.

Также в течение всего 2018 года можно просить о возврате переплаченного подоходного налога за 2015 и 2016 годы, а до 16 июня - и за 2014 год.

СГД призывает посылать декларации через систему электронного декларирования.

Декларации в обязательном порядке должны подавать те, кто вел хозяйственную деятельность, получал доходы за границей (моряки), имел налогонеоблагаемый доход в размере более 4000 евро (например, от продажи личного имущества), получил доходы, облагаемые 10%-ной ставкой (например, от дивидендов, от продажи растущего леса или древесины), получал другие облагаемые доходы, за которые в месте выплаты не был удержан налог, например, дары от физических лиц.