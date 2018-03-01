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В соцсети Twitter пользователи начали комментировать ночное заседание Рижской думы, в ходе которого были приняты поправки к закону самоуправлений, предусматривающие ограничить количество вопросов, задаваемых депутатами.

Депутат Рижской думы Инесе Андерсоне заявила, что в самоуправлении происходит ограничение демократии.

"Настоящее лицо Рижской думы - ограничить демократию в Риге, заткнув депутатам рты", - написала она.

Rīgas Domes īstā seja - demokrātijas ierobežošana Rīgā, deputātiem aizbāžot muti. pic.twitter.com/1JjDYzBaUn — Inese Andersone (@IneseAndersone) 1 марта 2018 г.

О происходящем в самоуправлении высказалась журналист Ивета Буйке. Она сравнила ситуацию с правами меньшинств.

"Это очень наглядный пример, который показывает значимость прав меньшинств в демократии - у них тоже должна быть возможность себя защитить. Те, кто ущемляют права любого меньшинства, по сути поддерживают кремлевскую систему", - заявила журналист.

Šis ir ļoti uzskatāms gadījums, lai parādītu, kāpēc minoritāšu tiesības demokrātijā ir tik svarīgas - lai mazākums arī spēj aizstāvēt savas tiesības.

Tie, kuri tās noliedz vng kādai minoritātei, būtībā atbalsta Ušakova pārstāvēto Kremļa sistēmu. https://t.co/aOjGPXtCS8 — Iveta Buiķe (@IvetaBuike) 28 февраля 2018 г.

Инженер Константин Зорин провел параллели между решением Рижской думы и коммунистической идеологией.

"Ну вот, "Согласие" быстро научилось затыкать рты депутатам. Позиции это не нужно, потому что они сами ничего не спрашивают. Коммунизм воскрес с помощью СЗК и "Согласия"!", - написал он.

Nu rē, Saskaņa ātri iemācījas - kā Rīgā opozīcijas deputātiem aizvērt mutes. Pozīcijai tas nav vajadzīgs, jo tie arī neko nejautā. Komunisms augšāmcēlies caur ZZS un Saskaņu! https://t.co/6wIMrQ2ECM — Konstantīns Zorins (@KZorins) 1 марта 2018 г.

Также нашлись пользователи, которые похвалили работу оппозиции в Рижской думе.

"Великолепная работа оппозиции в самоуправлении. Без иронии. Желаю выдержки!", - написал оператор Алвис Балодис.

Teicams Rīgas Domes opozīcijas darbs. Bez ironijas. Novēlu izturību! https://t.co/yWzaLIEzyE — Alvis Balodis (@AlvisBalodis) 1 марта 2018 г.

Пользователь с ником ArnisR тоже отдал честь работе оппозиции.

"Все уважение депутатам Рижской думы от оппозиции. Это тот редкий случай, когда оппозиция показывает потенциал", - отметил он.

Šonakt visu cieņu RD opozīcijas deputātiem. Tā retā reize, kad opozīcija uzrāda potenci. — ArnisR (@ArnisRG) 1 марта 2018 г.

Напомним, Рижская дума после заседания, которое длилось 11 часов, 1 марта в 5 утра решила ограничить возможности депутатов задавать вопросы на заседаниях думы.

Изменения предусматривают, что теперь депутат столичного самоуправления на заседании имеет право задавать выступающим не более трех вопросов. Также во время обсуждения одного вопроса депутат имеет право просить только об одном перерыве.

Фото: Twitter