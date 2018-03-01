Twitter: "Согласие" и СЗК воскресили коммунизм в Рижской думе (8)

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Общество | 1 марта 2018 года, 15:40

В соцсети Twitter пользователи начали комментировать ночное заседание Рижской думы, в ходе которого были приняты поправки к закону самоуправлений, предусматривающие ограничить количество вопросов, задаваемых депутатами.

Депутат Рижской думы Инесе Андерсоне заявила, что в самоуправлении происходит ограничение демократии.

"Настоящее лицо Рижской думы - ограничить демократию в Риге, заткнув депутатам рты", - написала она.

О происходящем в самоуправлении высказалась журналист Ивета Буйке. Она сравнила ситуацию с правами меньшинств.

"Это очень наглядный пример, который показывает значимость прав меньшинств в демократии - у них тоже должна быть возможность себя защитить. Те, кто ущемляют права любого меньшинства, по сути поддерживают кремлевскую систему", - заявила журналист.

Инженер Константин Зорин провел параллели между решением Рижской думы и коммунистической идеологией.

"Ну вот, "Согласие" быстро научилось затыкать рты депутатам. Позиции это не нужно, потому что они сами ничего не спрашивают. Коммунизм воскрес с помощью СЗК и "Согласия"!", - написал он.

Также нашлись пользователи, которые похвалили работу оппозиции в Рижской думе.

"Великолепная работа оппозиции в самоуправлении. Без иронии. Желаю выдержки!", - написал оператор Алвис Балодис.

Пользователь с ником ArnisR тоже отдал честь работе оппозиции.

"Все уважение депутатам Рижской думы от оппозиции. Это тот редкий случай, когда оппозиция показывает потенциал", - отметил он.

Напомним, Рижская дума после заседания, которое длилось 11 часов, 1 марта в 5 утра решила ограничить возможности депутатов задавать вопросы на заседаниях думы.

Изменения предусматривают, что теперь депутат столичного самоуправления на заседании имеет право задавать выступающим не более трех вопросов. Также во время обсуждения одного вопроса депутат имеет право просить только об одном перерыве.

Фото: Twitter

Комментарии 8
шустрый1 час назад
Я балдею....представил себе картину,оппозиция В ПЯТЬ УТРА с кучей вопросов.....а фули они эти вопросы в рабочее время не задавали,придурки?
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коммунальные платежи......1 час назад
Мы знаем, что делаем, но нигода не делаем! Девиз оппозиции в РД.
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Латгалец.1 час назад
Коммунисты Китай сделали одной из ведущих держав.
Правящая коалиция, сделала Латвию одной из самых нищих стран Европы.
Так что ...
Как говорится, почувствуйте разницу...
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