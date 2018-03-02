Общество |

Почти 40% работающих в Латвии нотариусов за последние два года хотя бы раз в своей практике имели дело со случаями, когда люди сталкивались с мошенничеством – им грозила потеря или они даже реально теряли свою недвижимость или имущество, в том числе деньги. Опыт и Совета присяжных нотариусов Латвии (СПНЛ), и Государственной полиции (ГП) свидетельствует о том, что в наши дни вид и содержание преступлений меняются; кроме того, меняется и общественный срез пострадавших лиц.

"Если 10-15 лет назад жертвами мошенников чаще всего становились сениоры и одинокие люди, у которых путем юридических схем выманивалась недвижимость или деньги, то сегодня ситуация кардинально изменилась. Жертвами мошенников становятся и опытные бизнесмены, и молодые люди. На самом деле, ни один член общества, если он не оценит все возможные риски и не обратится за советом к профессионалу, – нотариусу или юристу, не защищен от потенциальных убытков. Нотариусы в своей практике и на собственном опыте из года в год убеждаются в том, что люди по-прежнему слабо разбираются в юридических нюансах", – говорит председатель СПНЛ Янис Скрастиньш.

Опыт ГП также подтверждает: нехватка знаний и невнимательность – это наиболее распространенные причины, обуславливающие возможность осуществить преступное деяние.

"Мошенничество – очень распространенный вид преступления. Чаще всего оно направлено на движимое или недвижимое имущество и финансовые средства, связано с противоправным использованием личных данных или с преступлением против предприятия. К сожалению, надо признать, что людей, обращающихся в полицию именно из-за мошенничества, по-прежнему много. Чтобы заполучить желаемое, современные мошенники разработали рафинированные схемы и полагаются на людскую доверчивость. Поэтому мы всех призываем быть внимательными, в сделках со своей собственностью консультироваться с нотариусом, а при появлении малейших подозрений обращаться в полицию", – говорит начальник ГП Интс Кюзис.

СПНЛ и ГП исследовали и обобщили причины случаев мошенничества. Их можно разделить на несколько групп. Чаще всего, или в 54% случаев констатации признаков мошенничества, причиной стали необдуманные действия в вопросах, связанных с недвижимостью. В основном это было связано с неумело составленными договорами или такими договорами, куда были включены условия, ограничивающие права одной стороны или вовлекающие ее в неравноценную сделку. В свою очередь, в 43% случаев человек рисковал своей недвижимостью или имуществом из-за выбора ненадежного советчика.

"Зачастую люди, заключая договоры или принимая решения, консультируются не с профессионалом, а с соседом, родственником или другом. Чаще всего компетентность такого советчика сомнительна, а советы, основанные на личном опыте, могут не пригодиться в другой ситуации, потому что каждый случай индивидуален. Таким образом в различные договоры и другие документы включаются условия, порождающие ряд рисков", – утверждает Янис Скрастиньш.

Причиной того, что мошенничество становится возможным, чаще всего явлются необдуманные действия, проводимые с личными средствами – например, перечисление своих денег на счет незнакомого лица, а также необдуманные действия, связанные со своими личными данными. Это нередко проявляется в том, что за соответствующее вознаграждение человек доверяет другому лицу свои данные, чтобы привязать банковскую карту к пустому счету, и этот счет испольузется в схемах с НДС и для отмывания денег. В результате владелец счета становится обвиняемым. Использование непроверенной информации тоже является большим риском, особенно на начальном этапе ведения бизнеса, что в основном проявляется как совершение необдуманных инвестиций.

Один из самых надежных способов избежать роковых ошибок или даже мошенничества – консультация нотариуса. В будущем в Латвии это можно будет делать и по интернету, так как уже в этом году ожидается ряд интересных изменений, связанных с работой нотариуса в цифровой среде.

Фото из Flickr