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В 2016 году соцсеть Facebook начала тестирование функции, позволяющей компаниям публиковать вакансии, а пользователям - откликаться на них.

В прошлом году встроенный сервис поиска работы стал доступен пользователям из США и Канады, а теперь Facebook запустила его более чем в 40 странах. Сообщение об этом было опубликовано в блоге компании.

Как отметили в компании, сервис поиска работы во многом ориентирован на поддержку небольших местных компаний. При этом Facebook привела данные опроса пяти тысяч респондентов, согласно которому каждый четвертый пользователь в США искал или нашел работу через Facebook.

Чтобы воспользоваться сервисом для поиска работы, пользователю необходимо зайти в специальный раздел в веб-версии Facebook или в мобильном приложении соцсети. После этого он сможет заполнить резюме и опубликовать его, а отклики от работодателей будут приходить через Facebook Messenger. Также пользователи смогут искать интересующие их вакансии с привязкой к своему местоположению.

Что же касается работодателей, то они смогут продвигать свои вакансии - в этом случае объявления будут появляться в новостной ленте пользователей по аналогии с рекламными публикациями компаний.

Ранее СМИ отмечали, что сервис поиска работы Facebook может составить серьезную конкуренцию соцсети LinkedIn, принадлежащей Microsoft. Так, важным преимуществом Facebook является значительно большее число пользователей.

Фото из Flickr