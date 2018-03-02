Общество |

В пятницу местами ожидается небольшой снег, температура воздуха повысится до -4..-8 градусов.

По данным синоптиков, утро пятницы стало самым теплым за последние 10 дней – столбики термомеров остановились на отметке в -7…-12 градусов, тогда как в предыдущие дни температура понижалась до -20 градусов.

В свою очередь на следующей неделе средняя температура воздуха будет выше, чем на этой, временами возможны осадки, местами метель.

До понедельника, 5 марта, в Латвии будут доминировать умеренные ветра. Снегопад возможен только в Латгале, в приграничье с Белоруссией.

Ночная температура при ясном небе будет опускаться ниже -10 градусов, днем на солнце воздух прогреется до -1..-7 градусов.

В последующие дни, возможно, усилится влияние циклонов. Согласно прогнозу "Global Forecast System", осадков по-прежнему будет мало, а температуры останутся минусовыми.

В прогнозе Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии сказано, что в начале недели Балтию пересекут несколько зон осадков, ночная температура не будет опускаться ниже -12 градусов, а днем будет до -1. В середине недели в Латвию вновь придет холодный воздух.

Фото из Flickr