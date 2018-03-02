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В этом году будет закрыто семь, а реорганизовано 25 учебных заведений, об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

К началу нового учебного года десять образовательных учреждений будут реорганизованы путем изменения их уровня.

Пять средних школ - Лиелупская, Ирлавская, Ислицская, Узварская и Стайцельская - станут основными школами, а Каркская, Вийциемская, Асунская, Шкяунская и Межотненская основные школы будут преобразованы в начальные.

До конца лета путем объединения будут реорганизованы семь школ. В одну школу - Кулидгскую среднюю школу В. Плудониса - будут объединены Кулдигская гимназия В. Плудониса, Кулдигская основная школа и Кулдигская альтернативная начальная школа. В состав Добельской начальной школы войдут Добельская христианская основная школа и Добельская начальная школа, в составе Юмправской начальной школы будут объединены Юмправская средняя школа и дошкольное учреждение "Званиньш". Еще ряд школ и детских садов будут объединены с другими образовательными учреждениями.

Несколько самоуправлений приняли решения о ликвидации отдельных учреждений образования. К началу нового учебного года прекратят свое существование Яунбуртниекская начальная школа в Коценском крае, Грамздская начальная школа в Приекульском крае, Илзенская начальная школа в Алуксненском крае, Истрская средняя школа в Лудзенском крае, Сутрская начальная школа в Ливанском крае, Априкская основная школа в Айзпутском крае и Рудбаржская начальная школа в Скрундском крае.

В следующем учебном году откроется только одна новая школа - Калнсетская специальная основная школа-интернат в Салдусском крае.

Стоит отметить, что решение о реорганизации, закрытии или основании учебных заведений принимают местные самоуправления, которые являются их основателями. О своих решения самоуправления сообщают МОН, прося министерство его согласовать. Министерство в установленном порядке полученную информацию оценивает и дает ответ.