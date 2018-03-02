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В прошлом году за рубежом было осуждено 35 жителей Латвии, которые занимались транзитом наркотиков или же соглашалась стать курьерами по перевозке психотропных и наркотических веществ. В МИД Латвии отметили, что годом ранее по этим же статьям за границей было осуждено 33 латвийца.

Как отмечает представитель МИД ЛР Гуна Япиня, чаще всего жители Латвии попадаются на обещания быстрого и хорошего заработка.

"Обещания щедро заплатить за перевозку пакета чаще всего заканчивается задержанием курьера. В том числе и в экзотических странах, где очень сложно оказывать консульскую помощь. Стоит также подчеркнуть, что во многих странах для наркокурьеров предусмотрены очень строгие наказания, включая пожизненное заключение и даже смертную казнь", — рассказала Япиня, добавив, как МИДу пришлось при поддержке коллег из другой страны добиться выдачи латвийского наркомула из Малайзии, где ему грозила высшая мера наказания.

Второй серьезной проблемой МИД называет также и торговлю людьми. Летом 2018 года совместно с МВД будет начата информационная кампания, направленная против "современного рабства".

Напомним, осенью прошлого года в Великобритании были задержаны граждане Латвии, вербовавшие десятки "рабов" для отправки в Англию на работу. Вторая масштабная операция по этому же делу была проведена в феврале 2018 года.