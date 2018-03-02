C учетом того, что сохраняется холодная погода и слой льда укрепляется, c 1 марта внесены изменения в запрет на нахождение на льду отдельных водоемов, расположенных на административной территории Риги.

Разрешено находиться на льду:

озера Бабелитес;

Гайльэзерса;

Велнэзерса;

озера Дамбьйпурва;

Кенгарагского пруда;

пруда Мазъюмправского поместья;

Болдерайского карьера;

водоемов в парке Узварас;

водоемов в саду Виестурса;

водоема в парке Владимира Кудояра.

В том числе увеличено число тех водоемов, где разрешено находиться на ледовых зонах. Изменения предполагают, что в настоящее время можно находиться на льду:

озера Юглас (запрещено находиться на льду далее 200 метров от берега и на расстоянии 500 метров от устья и истока реки Югла);

Кишэзерса (запрещено находиться на льду далее 200 метров от берега;

на расстоянии 1000 метров от истока реки Югла; на расстоянии 200 метров от устья реки Ланга;

на расстоянии 200 метров от устья около ул. Эзермалас, 8A, а также на участке от моста через Милгравис до ул. Зушу, 39 (на расстоянии 600 метров от берега));

пруда Марас (запрещено находиться на льду на расстоянии 150 метров от истока Марупите и на расстоянии 150 метров от перекрестка улиц Ф. Бривземниекса и О. Вациетиса);

реки Югла на участке от Бривибас гатве до аллеи Видземес, 1;

реки Вецдаугава на участке от ул. Аудупес, 3B до ул. Велаву, 28;

Малой Даугавы не далее 50 метров от береговой линии (запрещено находиться на льду водоема на расстоянии 50 метров от мостов, путепроводов, истоков и устьев);

реки Даугава на участке от ул. Краста до полуострова Грапью, а также на расстоянии 200 метров от перекрестка улиц Бекергравья и Кремеру и на расстоянии 50 метров от береговой линии на участке от ул. Мазъюмправас, 24 до Островного моста (запрещено находиться на льду Даугавы на расстоянии 50 метров от мостов, путепроводов, истоков и устьев на участке от ул. Мазъюмправас, 24 до Островного моста);

канала Зунда на участке от ул. Гипша до ул. Роньсалас; Булльупе на участке от залива (включая) возле очистных сооружений Rīgas ūdens - станции Daugavgrīva до ул. Вакарбуллю, 16, не далее 70 м от береговой линии, а также 250 м от перекрестка улиц Веконю и Лиела;

Хапака гравис на участках от ул. Лиелупес, 15А до улицы Лиелупес, 70 и от Даугавгривского шоссе 5/7 до ул. Лигнума 2 (запрещено находиться на льду Хапака гравис на расстоянии 100 метров от притока Бекера гравис);

Агенскалнского залива на участке от Ранькя дамбис до Баласта дамбис, 7, и на участке от дамбы АВ до ул. Кугю (запрещено находиться на льду Агенскалнского залива на расстоянии 50 метров от истока Марупите и 70 метров от истока канала Зунда);

Биекенгрависа на участке от ул. Мукусалас, 76, до ул. Маза Баускас, 28А;

Саркандаугавы на участке от ул. Уриекстес, 14, до ул. Уриекстес, 8B (не далее 100 метров от береговой линии), а также не далее 50 метров от береговой линии на участке от перекрестка 6-й Кундзиньсалской поперечной линии и 2-й Кундзиньсалской линии.

Рижская дума напоминает, что стопроцентно безопасного льда не существует, поэтому жителям следует быть осторожными в любом случае, уделяя особое внимание безопасности детей. Прежде чем отправиться на лед, необходимо оценить его состояние, поскольку ледовый покров не везде одинаков. Пребывание на льду всегда связано с повышенным риском.