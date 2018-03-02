Список водоемов, на льду которых можно находиться c 1 марта
Разрешено находиться на льду:
озера Бабелитес;
Гайльэзерса;
Велнэзерса;
озера Дамбьйпурва;
Кенгарагского пруда;
пруда Мазъюмправского поместья;
Болдерайского карьера;
водоемов в парке Узварас;
водоемов в саду Виестурса;
водоема в парке Владимира Кудояра.
В том числе увеличено число тех водоемов, где разрешено находиться на ледовых зонах. Изменения предполагают, что в настоящее время можно находиться на льду:
озера Юглас (запрещено находиться на льду далее 200 метров от берега и на расстоянии 500 метров от устья и истока реки Югла);
Кишэзерса (запрещено находиться на льду далее 200 метров от берега;
на расстоянии 1000 метров от истока реки Югла; на расстоянии 200 метров от устья реки Ланга;
на расстоянии 200 метров от устья около ул. Эзермалас, 8A, а также на участке от моста через Милгравис до ул. Зушу, 39 (на расстоянии 600 метров от берега));
пруда Марас (запрещено находиться на льду на расстоянии 150 метров от истока Марупите и на расстоянии 150 метров от перекрестка улиц Ф. Бривземниекса и О. Вациетиса);
реки Югла на участке от Бривибас гатве до аллеи Видземес, 1;
реки Вецдаугава на участке от ул. Аудупес, 3B до ул. Велаву, 28;
Малой Даугавы не далее 50 метров от береговой линии (запрещено находиться на льду водоема на расстоянии 50 метров от мостов, путепроводов, истоков и устьев);
реки Даугава на участке от ул. Краста до полуострова Грапью, а также на расстоянии 200 метров от перекрестка улиц Бекергравья и Кремеру и на расстоянии 50 метров от береговой линии на участке от ул. Мазъюмправас, 24 до Островного моста (запрещено находиться на льду Даугавы на расстоянии 50 метров от мостов, путепроводов, истоков и устьев на участке от ул. Мазъюмправас, 24 до Островного моста);
канала Зунда на участке от ул. Гипша до ул. Роньсалас; Булльупе на участке от залива (включая) возле очистных сооружений Rīgas ūdens - станции Daugavgrīva до ул. Вакарбуллю, 16, не далее 70 м от береговой линии, а также 250 м от перекрестка улиц Веконю и Лиела;
Хапака гравис на участках от ул. Лиелупес, 15А до улицы Лиелупес, 70 и от Даугавгривского шоссе 5/7 до ул. Лигнума 2 (запрещено находиться на льду Хапака гравис на расстоянии 100 метров от притока Бекера гравис);
Агенскалнского залива на участке от Ранькя дамбис до Баласта дамбис, 7, и на участке от дамбы АВ до ул. Кугю (запрещено находиться на льду Агенскалнского залива на расстоянии 50 метров от истока Марупите и 70 метров от истока канала Зунда);
Биекенгрависа на участке от ул. Мукусалас, 76, до ул. Маза Баускас, 28А;
Саркандаугавы на участке от ул. Уриекстес, 14, до ул. Уриекстес, 8B (не далее 100 метров от береговой линии), а также не далее 50 метров от береговой линии на участке от перекрестка 6-й Кундзиньсалской поперечной линии и 2-й Кундзиньсалской линии.
Рижская дума напоминает, что стопроцентно безопасного льда не существует, поэтому жителям следует быть осторожными в любом случае, уделяя особое внимание безопасности детей. Прежде чем отправиться на лед, необходимо оценить его состояние, поскольку ледовый покров не везде одинаков. Пребывание на льду всегда связано с повышенным риском.