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За неполные два года на портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано 10 000 подписей против присоединения Латвии к Стамбульской конвенции.

Сбор подписей в поддержку данной инициативы был начат 16 мая 2016 года. К настоящему времени против присоединения Латвии к Стамбульской конвенции подписались более 10 000 человек.

Как отмечает автор инициативы Андрис Шимфс, отказавшись от присоединения к Стамбульской конвенции, Латвия избежала бы неблагоприятных изменений в общественном сознании, сохранив предусмотренные Конституцией государства ценности и защитив общество от предусмотренного Стамбульской конвенцией навязывания социально сконструированных форм равноправия полов.

Автор инициативы также считает, что Стамбульская конвенция не предлагает важных мер по предотвращению насилия в обществе в дополнение к тем, которые в Латвии уже обеспечены действующим законодательством, зато дополнительно налагает на государство тяжелое финансовое, организационное и идеологическое бремя, требуя полностью преобразовать структуру общества во всех сферах его жизни: культуре, образовании, социальных нормах, обычаях и традициях.

Автор инициативы призывает Сейм не ратифицировать Стамбульскую конвенцию и отозвать присоединение Латвии к призыву Еврокомиссии подписать и ратифицировать ее.

Стамбульская конвенция направлена против насилия в семье и насилия в отношении женщин. Конвенция вступила в силу 1 августа 2014 года, ее ратифицировали 28 стран Совета Европы, включая 17 стран ЕС.

В Латвии вопрос о ратификации конвенции пока отложен. Из партий правящей коалиции ратификацию Стамбульской конвенции поддерживает только "Единство".

Латвия подписала Стамбульскую конвенцию в мае 2016 года.

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