Нет Стамбульской конвенции: за неполные два года собрано 10 000 подписей (5)

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Общество | 3 марта 2018 года, 12:41

За неполные два года на портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано 10 000 подписей против присоединения Латвии к Стамбульской конвенции.

Сбор подписей в поддержку данной инициативы был начат 16 мая 2016 года. К настоящему времени против присоединения Латвии к Стамбульской конвенции подписались более 10 000 человек.

Как отмечает автор инициативы Андрис Шимфс, отказавшись от присоединения к Стамбульской конвенции, Латвия избежала бы неблагоприятных изменений в общественном сознании, сохранив предусмотренные Конституцией государства ценности и защитив общество от предусмотренного Стамбульской конвенцией навязывания социально сконструированных форм равноправия полов.

Автор инициативы также считает, что Стамбульская конвенция не предлагает важных мер по предотвращению насилия в обществе в дополнение к тем, которые в Латвии уже обеспечены действующим законодательством, зато дополнительно налагает на государство тяжелое финансовое, организационное и идеологическое бремя, требуя полностью преобразовать структуру общества во всех сферах его жизни: культуре, образовании, социальных нормах, обычаях и традициях.

Автор инициативы призывает Сейм не ратифицировать Стамбульскую конвенцию и отозвать присоединение Латвии к призыву Еврокомиссии подписать и ратифицировать ее.

Стамбульская конвенция направлена против насилия в семье и насилия в отношении женщин. Конвенция вступила в силу 1 августа 2014 года, ее ратифицировали 28 стран Совета Европы, включая 17 стран ЕС.

В Латвии вопрос о ратификации конвенции пока отложен. Из партий правящей коалиции ратификацию Стамбульской конвенции поддерживает только "Единство".

Латвия подписала Стамбульскую конвенцию в мае 2016 года.

Фото: pixabay.com

Комментарии 5
F 5 часов назад
Голосуя за эту конвенцию, Абу должен быть на родине привлечен к уголовной ответственности, потому он и находится в эмиграции
1
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Платон 4 часа назад
Хорошо что сторонникам традиционных ценностей удаётся держать асаду новомодных любителей среднего пола .
2
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Alex30 минут назад
Исходно, термин права женщин и место конвенции - Стамбул явно вступают в противоречие .Потому подписывать такую "грамоту" ,то бишь "ратифицировать" стрёмно как-то.Это брюссельский нонсен ,как очередной хомут на шее и так уже полудохлой Латвии .Турки и права женщин ,это как хохлы и минские соглашения...
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