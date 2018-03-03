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В эту субботу, с 11.00 началась продажа билетов на 26-й Вселатвийский Праздник песни и танца. За первый час торговли билетами, к 12.00 было продано 12 654 билета, сообщила представитель организаторов праздника Инга Васильева.

41,51% всех проданных билетов куплено в интернете. В электронной очереди на 12.00 числилось 69 240 человек.

Как сообщает портал rus.lsm.lv, в очередь за билетами люди встали уже ранним утром первого марта. В ожидании они провели более двух суток, несмотря на морозную погоду - со складными креслами и термосами. Ожидающие в очереди люди уже успели перезнакомиться друг с другом и летом планируют встретиться на концертах.

"Мы уже сейчас можем сказать, что интерес куда больше, чем возможности купить билеты. Билетов ведь столько, сколько их есть. На продажу выдадут около 95 тысяч билетов. Это на все мероприятия", - отметила представитель XXVI Вселатвийского Праздника песни и танца Инга Васильева.

Из-за большого интереса к мероприятию в этом году было принято решение сократить количество билетов, которое можно приобрести в одни руки. Один человек сможет приобрести до 4 билетов на каждое мероприятие. Дети в возрасте до 7 лет смогут посещать мероприятия бесплатно при условии, что они не займут отдельное место. Значительно уменьшилось и количество пригласительных.

Так, сегодня, на запланированную на 5 июля на стадионе "Даугава" генеральную репетицию танцевального представления "Земля Мары" до 12.00 продано 1356 билетов, на само представление 6 и 7 июля - соответственно 1817 и 2600 билетов.

Тем временем на генеральную репетицию заключительного концерта праздника "На звездном пути", которая состоится 7 июля на "Большой эстраде" в Межапарке, продано 540 билетов, а на сам концерт 8 июля - 5975 билетов.

В субботу, 3 марта в 11.00 по всей Латвии началась продажа билетов на XXVI Вселатвийский праздник песни и XVI Праздник танца, которые будут проходить в Риге с 30 июня по 8 июля 2018 года, под знаком столетия Латвийского государства.