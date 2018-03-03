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В субботу за несколько часов все билеты на центральные платные мероприятия XXVI Вселатвийского праздника песни и XVI Праздника танца были распроданы.

Как сообщила представитель организаторов праздника Инга Васильева, продажа билетов на заключительный концерт праздника 8 июля и на оба танцевальных представления 6 и 7 июля закончилась около 14.30.

Билеты на генеральные репетиции этих гала-концертов и на остальные платные мероприятия праздника в продаже еще остались.

Напомним, как уже писал Mixnews, в субботу, 3 марта в 11.00 по всей Латвии началась продажа билетов на XXVI Вселатвийский праздник песни и XVI Праздник танца, которые будут проходить в Риге с 30 июня по 8 июля 2018 года, под знаком столетия Латвийского государства.

Как ранее сообщал портал rus.lsm.lv, в очередь за билетами люди встали уже ранним утром первого марта. В ожидании они провели более двух суток, несмотря на морозную погоду - со складными креслами и термосами. Ожидающие в очереди люди уже успели перезнакомиться друг с другом и планируют летом встретиться на концертах.

За первый час торговли билетами, к 12.00 было продано 12 654 билета. В электронной очереди на 12.00 числилось 69 240 человек.