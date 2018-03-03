Латвийцев хотят избавить от расходов на оформление паспортов и ID-карт (+ОПРОС) (13)

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Общество | 3 марта 2018 года, 17:24

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за оплату выдаваемых жителям Латвии паспортов и идентификационных карт (ID-карт) из средств госбюджета.

Как подчеркивает автор инициативы Петр Вартминский, проведенный осенью 2017 года опрос показал, что 37% жителей Латвии полностью не согласны с утверждением о том, что взимаемые в стране налоги в целом расходуются правильно, еще 39% опрошенных скорее не согласны с этим утверждением. То есть 76% опрошенных считают, что взимаемые в Латвии налоги расходуются неправильно.

Поэтому автор инициативы предлагает при планировании годового госбюджета выделять средства на оплату паспортов и ИD-карт.

Как указывается в описании инициативы, ввиду того, что население Латвии составляет 1,8 млн человек, и ID-карту необходимо менять каждые пять лет, а паспорт - каждые 10 лет, на оплату ID-карт из госбюджета потребуется 25,2 млн евро на пять лет, на оплату паспортов - 50,4 млн евро на 10 лет.

Оплата паспортов и ID-карт из госбюджета позволила бы жителям избежать лишних трат и улучшила бы их мнение об использовании собираемых в стране налогов, считает автор инициативы.

Сбор подписей был начат неделю назад. На данный момент в поддержку этой инициативы собрано более 100 подписей.

Комментарии 13
пенсионер4 часа назад
Государственный флаг тоже должны выдавать бесплатно, а то на празднование столетия деньги тратят миллионы а флаги чтобы повесить мы должны за свой счет покупать. Доколе?
3
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Иварс4 часа назад
Идея выдавать паспорта и ID карты без платы за оформление хорошая. Раз в пять лет выдавать новый флаг владельцам домов самоуправление тоже могло бы, ведь на праздники (и не только) флаг вывешивать обязательно. Инициативу поддерживаю.
3
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Иварс4 часа назад
Бред
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