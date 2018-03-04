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Утром в воскресенье, 4 марта, на большей части территории Латвии была ясная погода. Местами образовался туман и иней, сообщают синоптики. В некоторых районах страны температура вновь понизилась до -20 градусов.

Температура воздуха в 6.00 утра в Курземе составила -9...-19 градусов мороза, в Вентспилсе - от -11 градусов в порту и до -19 градусов в аэропорту. В Земгале температура воздуха была - от -10 до -16 градусов, в Латгалии - от -12 до -15 градусов, в Видземе - от -9 (в Юрмале и Риге) до -20 градусов (в Рауне). Дул слабый северный ветер.

Согласно прогнозам, в воскресенье на большей части территории Латвии сохранится солнечная погода, облачно будет в Курземе.

Будет дуть слабый, умеренный северный ветер, в Латгале его скорость в порывах будет достигать 11 м/сек.

Температура воздуха составит от -1 до -5 градусов.

В Риге солнечно, временами возможна небольшая облачность. Также вероятен умеренный северный, северо-западный ветер, температура воздуха - до -3 градусов.

Погодные условия в Латвии определяют область немного повышенного давления и циклон в России. Атмосферное давление на уровне моря - от 752 мм ртутного столба в Латгале до 757 мм в Курземе.

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