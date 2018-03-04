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Прокуратура передала в суд Латгальского предместья Риги уголовное дело, по которому два человека обвиняются в присвоении 13 259 евро из Фонда общественной интеграции (ФОИ).

Как сообщили в прокуратуре, один человек обвиняется в присвоении денег и легализации преступно нажитых средств, второй - в присвоении денег.

ФОИ в свое время заключил с "Латвийским центром аутизма" договор о проекте, за выполнение которого отвечал член правления этой организации.

Согласно договору, "Латвийскому центру аутизма" была доверена реализация проекта, софинансируемого из средств Европейской экономической зоны -"Уменьшение риска инвалидизации и социальной отверженности детей с аутизмом и нарушениями аутического спектра". Проект реализовывался в период с 1 ноября 2013 года по 31 октября 2015 года. В соответствии с договором ФОИ доверил "Латвийскому центру аутизма" 90% общих расходов по этому проекту.

Однако член правления "Латвийского центра аутизма" противоправно получил часть выделенных ФОИ средств и в группе со вторым обвиняемым, который был бухгалтером центра, включил в поданные ФОИ финансовые отчеты не относящиеся к проекту расходы, чтобы затем распорядиться переданными фондом деньгами по своему усмотрению. Таким образом обвиняемые противоправно получили часть выделенных ФОИ денежных средств - 13 259 евро, заявили в прокуратуре.

Член правления "Латвийского центра аутизма" обвиняется также в легализации преступно нажитых средств, которые ранее противоправно присвоил. Обвиняемый неоднократно осуществлял различные финансовые сделки, в результате чего получил 8585 евро преступно нажитых средств. Суд планирует рассмотреть это дело 11 июня.

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